Viele Arbeitsstunden erbracht

Wagenschwend.Das Dorfgemeinschaftshaus Wagenschwend ist die zentrale Anlaufstelle für das kulturelle Leben. Hand in Hand mit dem Förderverein „Dorfgemeinschaftshaus Wagenschwend“ hat die Gemeinde Limbach die Infrastruktur im Gebäude in den vergangenen Monaten deutlich verbessert. Davon konnten sich Bürgermeister Thorsten Weber und Ortsvorsteher Gerhard Schork nach Abschluss der Maßnahmen bei einer kleinen Führung durch den Vorstand des Vereines überzeugen.

So konnte im eigentlichen Veranstaltungsraum die gerade bei Veranstaltungen und Proben sehr schlechte Akustik durch das Aufbringen von Akustikplatten durch die Firma Christ aus Krumbach erheblich verbessert werden. Die in Wellenform gehaltenen Platten überzeugen darüber hinaus auch optisch.

Nach dem Ausfall einzelner Gasöfen wurde zudem mit der Installation einer neuen Gasheizung im gesamten Gebäude die Wärmeversorgung auf zukunftssichere Füße gestellt. Damit konnten auch Räume an das Heizsystem angeschlossen werden, die bisher keine oder eine unzureichende Wärmeversorgung hatten. Die Demontage, das Zumauern der Abluftschächte, das Verputzen und das notwendige Streichen erfolgten in Eigenleistung durch den Verein. Die anschließende Heizungserneuerung erfolgte dann im laufenden Vereinsbetrieb durch die Firma Johmann aus Limbach, das Schließen der Deckendurchbrüche und die Ausbesserung des Fußbodenbelags erledigte die Firma Fürst in Mosbach. Die Vereinsmitglieder bewerkstelligten wiederum in Eigenleistung das Verkleiden der Rohrleitungen und die Schaffung eines separaten Raumes für die Heiztherme.

Der Förderverein „Dorfgemeinschaftshaus Wagenschwend“ kümmert sich bereits seit vielen Jahren mit großem Engagement um „sein“ Dorfgemeinschaftshaus. Nach Abschluss der Heizungserneuerung erfolgten als weitere Maßnahmen die Entrümpelung des Dachgeschosses und die Isolierung des Dachbodens. Bürgermeister und Ortsvorsteher zeigten sich beeindruckt vom ehrenamtlichen Engagement insbesondere der anwesenden Vorstandsmitglieder Josef Link, Volker Link, Wilfried Schmitt und Klaus Zimmermann.

Für die gesamten Maßnahmen wurden bisher über 400 ehrenamtliche Arbeitsstunden erbracht, was der Bürgermeister besonders lobend hervorhob. Die Vereinsmitglieder dankten der Gemeinde für die zügige Umsetzung aller Maßnahmen und die Bereitstellung der insgesamt rund 80 000 Euro, verbunden mit dem Lob an die beteiligten Fachfirmen für das stets kooperative Miteinander.

Man war sich abschließend einig, die eigentlichen Nutznießer der Maßnahmen sind die Bürger vor Ort und ihre Vereine, die von der neu geschaffenen, besseren Infrastruktur profitieren.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 08.06.2019