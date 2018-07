Viele Stunden dem Ehrenamt gewidmet

Anzeige

Heidersbach.Auf 80 bewegte Lebensjahre blickt Bruno Müller heute in Heidersbach zurück. Zufrieden mit dem Geleisteten und Erreichten feiert er seinen Ehrentag zusammen mit seiner Frau Maria, seinen drei Kindern, den Enkeln und der weiteren Verwandtschaft. Er ist tief und fest in der örtlichen Vereinswelt verwurzelt und hat dem Ehrenamt schon viele Stunden gewidmet.

Bruno Müller wurde am 21. Juli 1938 in Heidersbach geboren. Dort ist er aufgewachsen und hat die Schule besucht. Nach deren Beendigung ging es sofort zum Arbeiten. Seine erste Station war die Firma Zicoli in Limbach, wo er zusammen mit seinem Vater seine ersten Erfahrungen in der Arbeitswelt sammelte. „Da sind wir morgens zu Fuß hingelaufen und am Abend wieder zurück. Das ist für die heutigen Jugendlichen eigentlich undenkbar“, resümiert der Jubilar. Danach fand er seine berufliche Heimat bei den Odenwaldwerken in Rittersbach, wo er fast 50 Jahre lang tätig war.

Schon früh zog es ihn in die Vereinswelt. Von 1954 an schnürte er seine Kickschuhe für den VfB Heidersbach, wo er über 20 Jahre lang das Tor hütete.