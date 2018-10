Viele Themen diskutiert

Krumbach.Viele Themen hatte der Ortschaftsrat Krumbach in seiner jüngsten Sitzung auf der Tagesordnung. So wurden unter anderem bei den Ehrungen Ortsvorsteher Michael Müller, der seit 25 Jahren im Amt ist, sowie Elvira Hoffmann für 20 Jahre und Thomas Stark für zehn Jahre Mitgliedschaft im Ortschaftsrat von Limbach Bürgermeister Thorsten Weber ausgezeichnet.

Beim Tagesordnungspunkt Kommunalwahl gab es einen Rückblick auf die Entscheidung des Gemeinderates zur unechten Teilortswahl. Während der Bürgermeister auf den rechtlichen und vertraglichen Rahmen einging, der auch deutliche Unterschiede bei der Sitzverteilung zulässt, sprach sich der Ortsvorsteher Müller für eine gerechtere Verteilung aus und sah unter anderem Krumbach als zu stark unterrepräsentiert. Zumal Krumbach aufgrund der Bevölkerungsentwicklung künftig nur noch zwei statt bisher drei Sitze zustehen.

Ausführlich vorgestellt wurde anschließend das im Jahr 2019 in die Ausführung kommende Bauvorhaben „Renovierung der alten Schule und Neubau eines Feuerwehrgerätehauses“. Bürgermeister Weber erläuterte geringfügige Änderungen des inzwischen auf ein Gesamtvolumen von rund 720 000 Euro angewachsenen Projekts. Mögliche Förderinstrumente aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum in Höhe von 128 480 Euro seien bereits bewilligt worden, aus der Fachförderung der Feuerwehr seien 60 000 Euro zugesagt worden, so Weber.

Unter dem Punkt Friedhofsangelegenheiten stellte der Bürgermeister eine leicht modifizierte, kostendämpfende Variante für die Realisierung der Urnengrabfelder vor, die über den Winter neu ausgeschrieben werden soll. Müller dankte den Bauhofmitarbeitern für die Pflegemaßnahmen und Herrn Schneider für die Spende einer neuen Toilette.

Thema war auch die Mittelanmeldung für den kommenden Haushalt der Gemeinde, in dem sich die in der Sitzung besprochenen Tagesordnungspunkte genauso wiederfinden sollen wie die Forderung aus dem Vorjahr zur Erneuerung des Gehweges von der Mittelstraße zur Lindenstraße. Unter Punkt Verschiedenes berichtete Weber über die im Oktober auslaufende Spendenaktion für die Kinderspielplätze und ging insbesondere auf den Krumbacher Kinderspielplatz und die dort möglichen Maßnahmen ein. Aus Krumbach wurden bis zur Sitzung rund 800 Euro gespendet.

