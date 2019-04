Volles Programm trotz Personalnöten

Heidersbach.Zufrieden blickten die Heidersbacher Musiker bei der Jahreshauptversammlung auf das abgelaufene Geschäftsjahr zurück. Alle Termine und Verpflichtungen wurden erfolgreich bewältigt, so der Tenor.

Die Haupteinnahmequelle, das Scheunenfest, verlief überaus zufriedenstellend und auch das Kirchenkonzert am Vorabend des dritten Adventssonntags war gut besucht

Lücken in der Besetzung

„Personell ist der Musikverein nicht gerade auf Rosen gebettet“, räumte Vorstand Volker Noe in seinem Rechenschaftsbericht ein. Aber dennoch sei man in der Lage, die anstehenden Verpflichtungen zu meistern und darüber hinaus noch ein Konzert abzuhalten. Nach wie vor habe man mit Besetzungslücken zu kämpfen.

„Da viele unserer Aktiven nicht mehr im Ort wohnen, studieren oder beruflich viel unterwegs sind, können nicht immer alle die wöchentlichen Übungsstunden besuchen oder die anstehenden Auftritte mitgestalten“, beschrieb er die Lage.

Man müsse sich mit den Gegebenheiten arrangieren. Die Erfahrung zeige, dass man bei wichtigen Auftritten zusammenhalte. Das sei ein großes Plus für die Kapelle. Kurz vor Weihnachten habe man ein sehr schönes und ansprechendes Kirchenkonzert gespielt, zu dem viele Besucher kamen.

Das Scheunenfest wurde unter Mithilfe vieler freiwilliger Helfer erfolgreich absolviert und im Sommer spielte man zusammen mit dem Musikverein Limbach ein Konzert auf dem dortigen Schlossplatz. Der Musikverein Heidersbach sei eine relativ kleine Gruppe mit einem eingespielten Programm, welches auch mit einer dünnen Besetzung an Musikern gespielt werden könne.

Die Mitglieder sangen bei zwölf weltlichen und vier kirchlichen Auftritten. Zwei Konzerte und eine Hochzeit wurden bestritten und insgesamt über das Jahr 38 Proben abgehalten. Der Verein habe derzeit 140 Mitglieder, so Noe. In der Bläserklasse, die man als Kooperation Schule-Verein zusammen mit dem Musikverein aus Limbach in der Laudenberger Grundschule unterhalte, würden derzeit leider keine Kinder ausgebildet.

Nach Beendigung der Grundschule fände die Ausbildung dann in den eigenen Reihen statt. Hier würden derzeit sieben Jugendliche unterrichtet.

Kassenwart Hubert Walter erläuterte in seinem ausführlichen Bericht die Einnahmen und Ausgaben. Aufgrund einiger Neuanschaffungen verzeichnet die Kasse im Berichtsjahr ein kleines Minus. Dies bestätigten die Kassenprüfer Werner Sauer und Achim Rhein, die Hubert Walter eine einwandfreie Buchführung bescheinigten.

Dirigent zufrieden

Der langjährige Dirigent Frank Weber zeigte sich mit den Leistungen seiner Schützlinge ebenfalls zufrieden. Das Kirchenkonzert bewältigten die Sänger erfolgreich und auch mit der Vorbereitung zeigte er sich zufrieden. Das gemeinsame Konzert mit dem Musikverein Limbach bewertete er als willkommene Abwechslung im Musikeralltag. Auch in diesem Jahr sei wieder ein gemeinsamer Auftritt bei der Bundesgartenschau in Heilbronn geplant. Besonders erfreue ihn die Tatsache, dass im abgelaufenen Jahr drei Nachwuchsmusikerinnen ins Klarinettenregister der aktiven Kapelle integriert wurden.

Engagement gewürdigt

Ortsvorsteher Alois Hemberger dankte den Aktiven für ihren Einsatz im kulturellen Leben des Dorfes. Er freue sich, dass alle örtlichen Veranstaltungen von den Musikern kostenlos umrahmt würden.

Wahlen

Unter seiner Wahlleitung wurden dann Vorstand Volker Noe, sein Stellvertreter Stefan Sauer und Kassierer Hubert Walter in ihren Ämtern jeweils bestätigt. Zu Beisitzern im Verein wurden Larissa und Yvonne Hemberger, Christoph Bogda und Thomas Wollner gewählt. Die Kasse wird von Achim Rhein und Werner Sauer geprüft. von

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 18.04.2019