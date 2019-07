Werner Gellner soll neuer Ortsvorsteher von Heidersbach werden

Heidersbach.Werner Gellner soll der neue Ortsvorsteher von Heidersbach werden. Er beerbt damit Alois Hemberger, der es nach 44 Jahren in der Kommunalpolitik, in denen er 25 Jahre als Ortsvorsteher fungiert hatte, künftig etwas ruhiger angehen lassen möchte. Zum Stellvertreter wählte das neue Gremium im Verlauf seiner konstituierenden Sitzung den langjährigen, erfahrenen Ortschaftsrat Achim Rhein. Es lag schon ein wenig Wehmut in der Luft, als Alois Hemberger die letzte Ortschaftsratssitzung unter seiner Ägide im „Spiegelsaal“ des „Hällele“ eröffnete.

Nachdem festgestellt wurde, dass für die Amtsannahme der neu gewählten Räte keine Hinderungsgründe vorliegen, verabschiedete Hemberger den langjährigen Ortschaftsrat Rainer Sauer. Er war seit 2004 Gremiumsmitglied und hatte in den letzten fünf Jahren zusätzlich die Funktion des stellvertretenden Ortsvorstehers inne. Hemberger würdigte seine zugängliche, konstruktive und wenn notwendig auch kritische Arbeitsweise.

„Du hast einen maßgeblichen Anteil an der positiven Entwicklung des Ortsteils Heidersbach in den letzten Jahrzehnten“, begann Rainer Sauer seine Laudatio zur Verabschiedung von Alois Hemberger. Er würdigte die zupackende und zielstrebige, dabei aber stets auf Ausgleich bedachte Amtsführung des scheidenden Ortsvorstehers und rief nochmals einige Meilensteine seiner Amtszeit in Erinnerung.

Bürgermeister Thorsten Weber schloss sich den anerkennenden Worten an und bescheinigte den scheidenden Räten, ein Stück weit Gemeinde- und Ortsteilgeschichte geschrieben zu haben. In einem Rückblick auf die abgelaufene Legislaturperiode listete Hemberger die größten Maßnahmen der vergangenen fünf Jahre auf. Demnach wurde das „Hällele“ sukzessive renoviert, die Ortsdurchfahrt der B 27, der Schefflenzer Weg und der Mühlweg ausgebaut und erneuert, die Einfriedung des Friedhofs erneuert, ein Urnengrabfeld angelegt, das Neubaugebiet „Ziegelhüttenstraße“ erschlossen und stetig erweitert sowie Heidersbach zum Bioenergiedorf ernannt.

Blitzersäule ein Thema

Eine Anfang des Jahres durchgeführte Geschwindigkeitsmessung an der B 27 bestätigte, dass in diesem Bereich nach wie vor wesentlich zu schnell gefahren wird. Die Auswertung der Messstelle auf Höhe des „Hällele“ ergab, dass 52 Prozent der einfahrenden und 66 Prozent der ausfahrenden Fahrzeuge die vorgeschriebene Geschwindigkeit teilweise erheblich überschreiten. Auch der neu gewählte Ortschaftsrat wird dies im Auge behalten und am Bau einer Blitzersäule festhalten. Nachdem zum Ende der Sitzung die neu gewählten Ortschaftsräte verpflichtet waren, ging es an die Wahl des Ortsvorstehers. Hierbei wurde Werner Gellner vorgeschlagen und einstimmig gewählt. Zum Stellvertreter wurde Achim Rhein ebenfalls einstimmig gewählt. Beide werden nun dem Gemeinderat zur Bestätigung vorgeschlagen.

Als Vertreter der Wasserversorgung Elzbachgruppe fungieren neben dem Ortsvorsteher Achim Rhein (Vertreter: Dietmar Lutz) und Norbert Blatz (David Schulz).

Mit den Worten: „Meine Zeit ist jetzt beendet“, schloss Alois Hemberger seine letzte Ortschaftsratssitzung. Er dankte allen Mitstreitern der vergangenen Jahre und insbesondere der Bevölkerung für das in ihn gesetzte Vertrauen sowie die stets positive und problemlose Zusammenarbeit während seiner Amtszeit. Er habe die Arbeit immer gerne gemacht, aber nun sei es an der Zeit den Staffelstab weiterzugeben. von

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 31.07.2019