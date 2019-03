Wertvoller Ideengeber zahlreicher Aktionen

Wagenschwend.Zur Jahreshauptversammlung des SV Wagenschwend begrüßte Vorsitzender Ralf Weinmann zahlreiche Mitglieder und Gäste im „Engel“ in Balsbach. Schriftführerin Laura Schork berichtete von den größeren Veranstaltungen wie dem Sportfest, dem Kabarettabend mit Gerd Kannegieser, dem Hüttenzauber und dem Ehrenmitglieder-Stammtisch.

Chronistin Silvia Klotz ließ die Spielzeit Revue passieren, in der die erste Mannschaft mit 38 Punkten auf dem 9. Platz der Kreisliga landete und es im Kreispokal erneut ins Halbfinale schaffte. Die zweite Mannschaft in Spielgemeinschaft mit dem VfR Scheidental konnte sich erst im letzten Spiel vor einer erneuten Relegation retten und den Klassenerhalt in der Kreisklasse A sichern. Die in Spielgemeinschaft mit dem FC Trienz kickenden Fußballfrauen erreichten in der Kreisliga den 4. Platz.

Die „Alten Herren“, die in einer Spielgemeinschaft mit Laudenberg aktiv sind, kombinierten fußballerische Aktivitäten mit Fitnessgymnastik und Radausfahrten. Die Gymnastikgruppen für Frauen, die von Ruth Banschbach, Melanie Berger und Silvia Klotz angeboten werden, sind ebenso weiter im Programm wie die Mädchentanzgruppe unter der Leitung von Jasmin Seufert und Monika Allabar.

Der Vorsitzende des Spielausschusses, Christoph Schäfer, zog eine Zwischenbilanz der laufenden Saison und zeigte sich sehr zufrieden über das aktuelle Ergebnis der ersten Mannschaft, die auf dem zweiten Tabellenplatz der Kreisliga überwintert hat. Hervorzuheben sei die Arbeit des Trainerteams um Daniel Merz, Dustin Link und Denis Deter.

Bei der zweiten Mannschaft werde es wie erwartet einen Kampf um den Klassenerhalt bis zum letzten Spieltag geben, doch auch hier wolle er die Arbeit der Trainer Michael Steck und Dennis Zimmermann loben, die dieses Traineramt auch in der nächsten Runde fortführen.

Ralf Weinmann ergriff anschließend erneut das Wort, um auf die Verdienste des Spielausschussmitglieds Klaus Brauch-Dylla zurückzublicken und sich für dessen langjährige Arbeit im Verein zu bedanken. Ab 1997 hatte Brauch-Dylla ein Traineramt im Jugendbereich inne und übernahm von 1998 bis 2014 auch das Amt des Jugendleiters. Seit 2008 war Brauch-Dylla zusätzlich im Spielausschuss tätig. Er war zwischenzeitlich im Trainerteam der ersten Mannschaft und übernahm auch das Torwarttraining. Als Redakteur des Vereinsmagazins „Durch-Blick“ sowie Ideengeber zahlreicher Aktionen wie die Kabarettabende „kleinKunst im Sportheim“ war Brauch-Dylla über viele Jahre mit viel Herzblut dabei. Die Vorstandskollegen bedankten sich mit einem Erinnerungspaket und einem gemeinsamen Stadionbesuch.

Jugendleiter Michael Allabar berichtete von einer gut aufgestellten Jugendabteilung. In der Jugendspielgemeinschaft Limbach stelle man viele Trainer, um das gesamte Jugendspektrum von den Bambini bis zur A-Jugend abzudecken.

Der Weg zur Gründung eines gemeinsamen Jugendvereins, der vom SVW stark befürwortet werde, bedarf noch einiger Treffen der Verantwortlichen der Mitgliedervereine.

Die vorhandenen Hürden, wie beispielsweise zu beachtende Rahmenbedingungen und Vorschriften, müssten überwunden werden, um weiterhin gemeinsam eine zukunftsorientierte und gut strukturierte Jugendarbeit leisten zu können.

Vorstand verjüngt

Dem Kassenbericht von Gerhard Galm, der trotz der ambitionierten Umbaumaßnahme des Sportheims einen soliden Kassenstand vorwies, folgte die Entlastung des Vorstands. Einstimmig wiedergewählt wurden neben dem stellvertretenden Vorsitzenden Benjamin Sigmund auch Jugendleiter Michael Allabar, Sportanlagenbetreuer Sebastian Preidl sowie Schriftführerin Laura Schork. Kassier Gerhard Galm wird künftig von Sascha Eppel unterstützt, der sich um die Finanzen im Hinblick auf den Wirtschaftsbereich kümmert.

Die Nachfolge von Klaus Brauch-Dylla im Spielausschuss tritt Michael Hennegriff an, der das Team um Christoph Schäfer, Marcel Schork und Marius Klotz unterstützt. Neben Klaus Roos und Dominik Bauer wird künftig auch Marcel Schork das Amt des Kassenprüfers ausüben. Der Festausschuss wurde mit Silvan Klotz und Alex Seufert erweitert.

Über den Baufortschritt berichtete Ralf Weinmann. Bis zur Einweihung am 22. März sollen die letzten offenen Punkte abgearbeitet und somit ein weiterer Meilenstein im Konzept „SVWzwanzig29“ gemeinsam geschafft sein.

Beim Punkt Verschiedenes wurden die Termine, wie „kleinKunst im Sportheim“ mit Boris Stijelja am Samstag, 23. März, um 20 Uhr und das Sportfest anlässlich des 90-jährigen Vereinsbestehens vom 12. bis 15. Juli erläutert.

Außerdem galt der Dank des Vorsitzenden all jenen, die im vergangenen Jahr für den reibungslosen Ablauf des Spielbetriebs gesorgt haben sowie den vielen Bauhelfern und Spendern, ohne die der Umbau nicht in diesem Zeit- und Finanzrahmen zu bewältigen gewesen wäre.

Ein besonderer Dank ging auch an die Firma Auto Pfaff, die zur Rückrunde die C-Jugend der SG Limbach und die Mannschaft der SG Scheidental/Wagenschwend mit neuen Trikots ausgestattet hat.

