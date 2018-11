Zustimmung für die Hühnermobile

Limbach.Bürgermeister Thorsten Weber begrüßte die Gemeinderatsmitglieder im voll besetzten Sitzungssaal und merkte das große Interesse der Bevölkerung an der Sitzung positiv an. Die geplante Aufstellung von drei Hühnermobilen auf den Gewannen „Hälden“, „Höhe“, „obere Kreuzäcker“ und „Kreuzbrünnle“ durch die Bauherrschaft Schiffmann bildete den Auftakt der Sitzung. Der Gemeinderat erteilte die Zustimmung unter Berücksichtigung auf den Verzicht auf das Gewann „Kreuzbrünnle“, die Einhaltung der Immission- und Emissionswerte und des Mindestabstands zu angrenzenden Wohngebieten von mindestens 300 Metern. Die vereinbarten Standorte befinden sich auf Gewannen rund um die Ortsausgänge von Limbach in Richtung Laudenberg, Trienz und Muckental. Der Bürgermeister betonte die Dialogbereitschaft und Offenheit mit den Bauherren Schiffmann und sagte: „Es soll nicht der Eindruck entstehen, dass wir das Vorhaben durchpeitschen wollen“. Die Bevölkerung sei dazu eingeladen, sich ein Bild von der Lage zu machen. Baugenehmigung und Überprüfung erfolgen durch das Landratsamt.

1000 Legehennen

Geplant ist die Aufstellung aller drei Hühnermobile auf einem der Standorte für die Dauer von einem Jahr. Jeder Stall umfasst 1000 Legehennen, die von einem 1,50 Meter hohen Elektrozaun eingezäunt werden. Die Tiere werden nach Biorichtlinien im Freilauf gehalten, das Gehege wird innerhalb der Periode um einige Meter umgestellt. Nach Ablauf des Jahres wird die Fläche wieder als Acker genutzt. Der Wechsel soll alle fünf bis zehn Jahre stattfinden.

Danach stellte Kämmerer Klaus Rhein die Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2017 vor. Der Gemeinde Limbach steht ein Eigenkapital von 20,9 Millionen Euro für zukünftige Aufwendungen zu Verfügung, das mit Blick auf Kosten und Investitionen wie den geplanten Schulausbau verwaltet wird.

An dieser Stelle sprach der Bürgermeister seinen Dank an alle Beschäftigten des Rechnungsamtes aus und hob hervor, dass die Bewertung des kommunalen Anlagenvermögens ausschließlich mit eigenem Personal geleistet wurde.

Der zuständige Ausschuss hat die Eröffnungsbilanz nach den Änderungen des neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) zum 1. Januar 2017 umgestellt. Der Gemeinderat beschloss einstimmig die Änderungen und die zugehörige Eröffnungsbilanz. Zum Preis von 10 353 Euro hat die Firma Schneider & Zajontz aus Heilbronn den Auftrag erhalten, im kommenden Jahr ein Gutachten über die Organisationsabläufe im Rathaus Limbach zu erstellen. Ziel ist die Optimierung der Geschäftsprozesse und Ermittlung des Personalbedarfs.

Der Änderung im Bebauungsplan, alle Dachformen sowie Dachbegrünung im Baugebiet „Ziegelhüttenstraße“ in Heidersbach zuzulassen, wurde zugestimmt. Die Firma Mackmull aus Muckental erhielt den Auftrag zur Erschließung des Baugebiets „Ziegelhüttenstraße“ zum Preis von 257 356 Euro. Die Planungen umfassen Bordsteine und Ziergrünstreifen, Pflasterflächen, Entwässerung, Wasserversorgung und Straßenbeleuchtung. Abschließend nahm der Gemeinderat Spenden für Spielplätze in alle sieben Ortsteile entgegen. js

