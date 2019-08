Zwischen „Hochzeitstorte“ und „Haifischrachen“

Limbach.Das „18. Limbacher Sommerferienprogramm“ führte eine Gruppe von 32 Kindern im Alter von sechs bis zwölf Jahren, die unter der Aufsicht von Bürgermeister Thorsten Weber und einer Praktikantin standen, in die Eberstadter Tropfsteinhöhle. Aktivposten beim am Ferienprogramm der Gemeinde Limbach sind alljährlich auch die Freien Wähler Limbach. So erlebten etwa 40 Kinder im Alter von sechs bis elf Jahren einen Erlebnisnachmittag auf dem landwirtschaftlichen Anwesen von Alois und Alexander Hemberger in Heidersbach erleben.

Organisiert wurde der Besuch der Tropfsteinhöhle unter anderem von dem Buchener Kulturamtsleiter Wolfgang Mackert, der die Gruppe in Empfang nahm. Um für einen gelungenen Start zu sorgen, überraschte Bürgermeister Thorsten Weber die Gruppe mit einer Runde Eis. Nach einer kurzen Einweisung über das Verhalten in der Höhle, startete die Höhlenführerin und Märchenerzählerin Caroline Semma die Besichtigung der Tropfsteinhöhle. Anhand kindgerechter Erläuterungen über das Entstehen der Höhle, motivierte sie die Kinder der Gemeinde Limbach vor allem durch ihre Erzählungen über die „Weiße Frau von Eberstadt“ und vielen weiteren Geschichten. Highlights waren unter anderem die „Hochzeitstorte“ und der „Haifischrachen“. Der Fantasie der Kinder war hier keine Grenze gesetzt. Durch das Ferienprogramm des letzten Jahres konnten einige Kinder ihr Vorwissen mit den anderen teilen und gleichfalls auffrischen.

Nach der Führung zog Caroline Semma die Gruppe mit dem Märchen „Aladdin und die Wunderlampe“ in ihren Bann. Sowohl das verzauberte Märchenbuch als auch die passende Verkleidung überzeugten die Kinder, die gespannt den Worten folgten und aktiv mitwirken konnten. Im Anschluss stärkte man sich mit einer heißen Wurst und kalten Getränken.

Danach führte Wolfgang Mackert der Gruppe auf einem Feld oberhalb der eigentlichen Höhle vor, wie man mit Hilfe einer Wünschelrute die Tropfsteinhöhle an der Erdoberfläche ausfindig machen kann. Nach kurzem Staunen versuchten sich auch die Kinder der Gemeinde Limbach erfolgreich daran. Bevor die bestens gelaunte Gruppe die Heimreise antrat, bedankte sich Bürgermeister Thorsten Weber bei Caroline Semma und Wolfgang Mackert samt seinem Helferteam für den schönen und abwechslungsreichen Nachmittag.

Auf dem landwirtschaftlichen Anwesen von Alois und Alexander Hemberger wurden die Kinder durch Bettina Brenneis vom Rathaus und Valentin Knapp in Vertretung des verhinderten Bürgermeisters begrüßt. Einen ganzen Nachmittag wurde den Kindern ein abwechslungsreiches Programm geboten. Von der Rohmilch zur Butter, selbst in einer handbetriebenen Zentrifuge gerührt, und im Eiswasser hergestellt, war ein erstes Highlight.

Mit einem vom Landwirtschaftamt zur Verfügung gestellten, umgebauten Fahrrad konnte ein Mixer durch Treten der Pedale ohne Strom betrieben und so ein Erdbeershake zum leckeren Verzehr hergestellt werden. Kinderherzen waren auch durch einfache Strohrutschen zu erfreuen. Beeindruckt und sehr lehrreich war die durch Pius Hemberger präsentierte Vorstellung der einzelnen Getreidearten. Das Ausmalen, Ausschneiden, Falten und Präsentieren ihrer Arbeiten begeisterten die Kinder ebenfalls. Johanna Hemberger, die „Jungbäuerin“, führte die Kinder durch den modernen Stall, in dem sich die Kühe frei bewegend, ruhend oder wiederkäuend präsentierten. Sie zeigte kindgerecht die Fütterung mit Silage, dem Vorrang der Leitkuh am Futtertisch und die computergesteuerte Beigabe von Kraftfutter zur Verbesserung der Milchqualität. Die Kühe werden von mehreren „Melkrobotern“ täglich gemolken und das Ergebnis jeder einzelnen Kuh automatisch protokolliert. Dankbar angenommene Streicheleinheiten erhielten die vielen Kälber von den Kindern. Nach diesem erlebnis- und lehrreichen Nachmittag bedankten sich Valentin Knapp und Adrian Schmitt im Namen der Freien Wähler bei Familie Hemberger für diesen, den Kindern sicher in bester Erinnerung bleibenden Bauernhofbesuch.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 06.08.2019