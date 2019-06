14-facher Medaillenregen über dem Taubertal

Wettkampfschwimmer des SSC Taubertal zeigten sich beim ersten Freibadwettkampf der Saison in Waghäusel in Topform. Am Ende eines ereignisreichen Wettkampftages standen 14 Medaillen (drei Gold-, acht Silber- und drei Bronzemedaillen) sowie drei Vereinsjahrgangsrekorde und zwei Qualifikationen für das offene Finale.

Nathalie Haak (Jahrgang 2002) landete bei alle Starts auf dem Siegertreppchen und sie qualifizierte sich für das offene Finale über 50 Meter Brust und 50 Meter Freistil. Über 50 Meter Brust steigerte sie ihre Leistungen im Finale nochmals und erkämpfte sich verdient den dritten Platz. Über 50 Meter Rücken durfte sie sich über die Goldmedaille freuen. Insgesamt gingen eine Gold-, drei Silber- und zwei Bronzemedaillen allein auf ihr Konto.

Jakob Frieß (Jahrgang 2007) erreichte überlegen bei allen Starts einen Podestplatz. Insgesamt verbuchte er eine Gold- und 3 drei Silbermedaillen in seinem Jahrgang für sich. Besondere über 50 Meter Schmetterling steigerte er seine Leistung deutlich und er verbesserte sich um über vier Prozent auf tolle 39,53 Sekunden. Gleichzeitig stellte er hier einen neuen Vereinsjahrgangsrekord auf. Über 200 Mdeter Freistil sicherte er sich in 2:38,85 Minuten überlegen die Goldmedaille in seinem Jahrgang.

Niclas Haak (Jahrgang 2007) wurde mit je einer Gold-, Silber- und Bronzemedaille belohnt. Besonders die 200-Meter-Lagenstrecke ging er beherzt an, teilte sich seine Zeit gut ein und erreichte am Ende eine Leistungsverbesserung von elf Sekunden auf 3:07,16 Minuten. Über 100 Meter Brust verbesserte er sich auf 1:37,04 Minuten, sicherte sich die Goldmedaille und stellte damit ebenfalls einen neuen Vereinsrekord auf.

Sebastian Dotzel (Jahrgang 2009) holte seine erste Silbermedaille über 50 Meter Schmetterling, die er in tollen 55,35 Sekunden mit neuem Vereinsjahrgangsrekord beendete. Damit lag er nochmals deutlich unter seinen Zeiten im Training und bescherte sich selbst ein schönes Geburtstagsgeschenk. ssc

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 15.06.2019