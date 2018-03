18 Podiumsplätze für den TV

Anzeige

Die Schwimmsport-Abteilung des TV Bad Mergentheim war bei den Bezirksmeisterschaften der Jahrgänge 2010 und älter in Aalen erfolgreich. Die TV-Schwimmer erzielten neun Gold-, fünf Silber- und vier Bronzemedaillen sowie 22 neue Bestzeiten.

Geschwommen wurde in Aalen auf einer 25-Meter-Bahn. Gestoppt wurde per Handzeitmessung.

Jana Fischer (Geburtsjahrgang 2004) sicherte sich über 200 Meter Brust, 100 Meter Schmetterling (1:16,81 Minuten, Bestzeit), 200 Meter Lagen und 50 Meter Brust souverän die Goldmedaille. Nathalie Haak (Jg. 2002) gewann über 50 Meter Brust in neuer Bestzeit (39,51 Sekunden) die Silbermedaille. Über 200 Meter Brust sicherte sie sich den dritten Platz. Emma Breitenbach (Jg. 2005) schlug über 50 Meter Brust (41,95 Sekunden) in neuer Bestzeit als Sechste in ihrem Jahrgang an.