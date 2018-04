271 Ringe: Alexander Wiese ragt heraus

Anzeige

Der Sportschützenkreis Buchen zeichnete im Schützenhaus des SSV Seckach seine erfolgreichen Starter in den Pistolendisziplinen aus. Für die sportlich herausragenden Leistungen sorgten Alexander Wiese, SG Buchen, mit 271 Ringen in der Disziplin „25 Meter Pistole“, Bertram Karle, KKS Osterburken, mit 369 Ringe mit der „Pistole 9mm“ sowie Daniel Rolke, KKS Osterburken, mit 369 Ringen in „Revolver 357 MAG“.

Die Ergebnisse im Überblick:

25m Schnellfeuerpistole