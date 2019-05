390 Kinder wollen dabei sein

Der 1. FC Igersheim ist am Sonntag, 26. Mai, Ausrichter des Kreiskinderturnfestes für den Altkreis Bad Mergentheim. Rund 390 Kinder haben sich angemeldet. Sie treten im Alter von vier bis 15 Jahren in verschiedenen Wettbewerben an.

In den Hallen geht es im Geräte- und Bodenturnen im Turnfest-Vierkampf für die Turner um die Teilnahme am Gaujugendturnfest. Diese Wettbewerbe beginnen um 9.30 Uhr. Für die Turner die im Wahlwettkampf mit Leichtathletikwettkämpfen antreten beginnen die Wettkämpfe um 10 Uhr mit den Läufen, bevor sie dann in den Hallen ihren Wettkampf fortsetzten.

Für die reinen Leichtathletikwettkämpfe beginnen mit dem Antreten der Athleten um 10.30 Uhr hinter den Riegentafeln. Dann gilt es im Weitsprung, Ballwurf und Sprint möglichst viel Punkte zu sammeln, um den Tagessieg zu erlangen.

Ein volles Kleinspielfeld erwartet dann die Kampfrichter ab 11 Uhr. 130 Kinder haben sich für den Kitu-Cup gemeldet. Dann wuselt es nur so bei den sechs Stationen. Hier werden die jüngsten zwischen vier und sieben Jahren ihren Spaß bei den Stationen haben.

Siecher ist auf jeden Fall, wenn dann gegen 13 Uhr der gemeinsame Einmarsch auf den Sportplatz und anschließende Siegerehrungen stattfinden, werden viele Sieger strahlen. Gleichzeitig ist diese Veranstaltung auch die Verabschiedung von Susanne Melber als Verantwortliche des Turnkreises. Sie steht nächstes Jahr nicht mehr zur Verfügung. hl

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 22.05.2019