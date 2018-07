600 Punkte mehr als beim Vorkampf

Anzeige

Die zweite Mannschaft in dieser Altersklasse war mit durchweg jüngeren Mädchen besetzt, und für sie war schon die Qualifikation ein großer Erfolg. Trotzdem steigerten auch sie sich und belegten mit 8480 Punkten den achten Platz noch vor der Parkschule aus Essingen. Ihre besten Athletinnen hatten sie mit Ricarda Weber und Celina Feldhoffer die im Dreikampf 1058 (Punkte) und 1055 erreichten. Komplettiert wurde die Mannschaft mit Sina Simon, Franka Bäthge, Jasmin Kemmer, Emma Sprung und Linda Ott.

Jungs nicht ganz so erfolgreich

Auch die Jungs in der gleichen Altersklasse mussten an diesem Tag gegen durchweg ältere Konkurrenz antreten und kamen über den neunten Platz nicht hinaus. Trotzdem hatten auch sie eine Reihe von persönlichen Bestleistungen zu verzeichnen und sammelten vor allem auch Erfahrung für das nächste Jahr. Am stärksten war hier Benedikt Schmitt, gefolgt von Florian Ott. Weiterhin waren Maximilian Schmitt, Max Eßwein, Johannes Bauer, Marcel Oehling, Leon Jäger, Pascal Fischer, Daniel Fischer und Kimi Depner für die Realschule Sankt Bernhard am Start.

Bei den 14- bis 15-jährigen Jungs hatte sich ebenfalls eine Mannschaft für das Finale qualifiziert. Die Jungs steigerten sich um 200 Punkte und belegten einen ordentlichen sechsten Platz in einem eng umkämpften Wettkampf. Am stärksten war dabei Paul Rückert, der im Dreikampf gute 1496 Punkte erreichte und dabei die Kugel 10,06 Meter weit stieß, 5,11 Meter weit sprang und für die 75 Meter nur 9,94 Sekunden brauchte. Über die 800 Meter erreichte Tim Glass den dritten Platz mit guten 2:38,69 Minuten. Die Mannschaft vervollständigten MJ Nochillas, Max Schiller, Marvin Müller, Julian Welz und Maximilian Weiß. Die ebenfalls qualifizierte Mannschaft der Mädchen im WK III traten nicht an, da drei Mädchen über Nacht lrank geworden waren und so keine vollständige Mannschaft mehr gestellt werden konnte.

Betreut und vorbereitet wurden die Schüler an diesem Tag von ihren Sportlehrern Marie-Sophie Kraut und Achim Kaufmann sowie von den Schülern Mentoren Nils Schenkel und Raffael Schick. Des Weiteren besteht seit mehreren Jahren eine Kooperation mit der LG Hohenlohe, die ihren Teil zu diesen Erfolgen beitragen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 14.07.2018