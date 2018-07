600. Saisontor als Ehrentreffer

Mit einem in dieser Höhe nicht erwarteten 34:19 (16:8)-Kantersieg schloss am Sonntagabend der HSV Main-Tauber die Meistersaison 2008/2009 in der Handball-Bezirksliga Süd Unterfranken bei der TG Höchberg II ab, entschied das Duell zwischen "bester Abwehr" und "stärkstem Angriff" klar für sich und zeigte auch beim Tabellenvierten den Klassenunterschied auf.

Mit der Meisterschaft im Rücken,

...

Sie sehen 16% der insgesamt 2546 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 07.04.2009