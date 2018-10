Über 60 Starter aus 40 Vereinen dabei

Igersheim.Der 14. Werfertag des FC Igersheim findet am Samstag auf dem Sportgelände in Igersheim statt. Eine der besten Hammer- und Diskusanlagen Baden-Württembergs zieht viele Werfer an.

Über 60 Starter aus nahezu 40 Vereinen aus Baden Württemberg, Rheinhessen, Bayern und Hessen haben sich angemeldet.

Einige Werfer haben Bestleitungen um die 50 Meter stehen. Gespannt darf man darauf sein wem es gelingt die magische Marke zum Ende der Freiluftsaison nochmals zu überbieten. Über 1000 mal werden die Geräte wie Speer, Diskus, Hammer oder Kugel durch die Luft fliegen, das wird eine „Flugshow“ der besonderen Art.

Tizian Noah Lauria von der LG Filder steht mit seinen 18,09 Meter im Kugelstoßen und 59,16 Meter im Diskus, die er in der Klasse M 15 erzielte ganz oben was die Weiten anbelangt. Am Samstag wir der aber schon eine Altersklasse höher starten, um sich somit bereits auf die Saison 2019 mit größeren Gewichten einstimmen. Er trifft dann auf Patrick Seher. Der den Heimvorteil auf eigener Anlage nutzen möchte um den Sieg im Diskus doch in Igersheim zu lassen.

Mit Anna Hellinger steigt vom Ausrichter die Württembergische Meisterin im Winterwurf in Speer und Hammer ein, um auch in Igersheim nochmals ihre Form vor dem Wintertraining zu testen. hl

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 19.10.2018