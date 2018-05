Überzeugenden Wettkampf geboten

Anzeige

Das gelang auch dem jüngsten Starter des TSV Buchen. Der achtjährige Achmet Tek war schnell im Sprint sowie im Sprung im Mittelfeld. Sein Ballwurf war in der Altersklasse wiederum mit Abstand der weiteste.

Mattea Link, Robin Kull, Fabian Beck, Marius Link und Charlotte Mechsner kämpften im Drei- beziehungsweise Vierkampf bei teils großer Konkurrenz um den Sieg. Fabian Beck wurde Zweiter in der Altersklasse M11 im Vierkampf (mit Hochsprung). Er bot einen soliden Wettkampf mit drei Bestleistungen in vier Disziplinen.

Ebenfalls Zweite wurde Charlotte Mechsner, knapp hinter einem Mädchen aus Igersheim. Bei weitem Schnellste im Sprint und mit dem besten Weitsprung der jungen Mädchen, kam sie beim Ballwerfen noch nicht gut zurecht.

Robin Kull startete in der Altersklasse M13 im Vierkampf. Kull lieferte einen herausragenden Wettkampf: Bestleistung im Hochsprung mit 1,48 Metern, wobei er die nächste Höhe nur äußerst knapp gerissen hat. Auch 4,97 Meter im Weitsprung waren top, genauso wie seine 64 Meter mit dem Ball. Mit 1816Punkten war er klar vor dem Zweiten und wurde Kreismeister. Lohn sind Platzierungen unter den fünf Besten in der Badischen Bestenliste im Hochsprung und Weitsprung, im Vierkampf ist er sogar Zweiter und mit Abstand Erster im Ballwurf.

In der Altersklasse M10 ging Marius Link erstmals im Vierkampf an den Start. Nach einer super Sprintzeit und starkem Ballwurf übersprang er im seinem ersten Hochsprungwettkampf 1,20 Meter und gewann den Titel. Sein Mehrkampfergebnis bedeutet in der badischen Bestenliste Platz 2, im Hochsprung sogar Platz 1.

Mattea Link (W15) startete ebenfalls im Vierkampf. Das Buchener Mehrkampftalent lieferte einen soliden Wettkampf, brachte Bestleistungen über die 100 Meter wie auch im deutlich verbesserten Weitsprung und mit der Kugel. Mit 1988 Punkten gewann sie den Titel deutlich, reihte sich im Vierkampf auf Platz 3 der Badischen Bestenliste ein, mit der Kugel liegt sie auf Platz 2.

Das breit angelegte Training über alle Disziplinen weg ist der Grundstein für die guten Mehrkampfergebnisse, ein toller Erfolg für die gesamte Gruppe des TSV Buchen.

Gute Voraussetzungen also für ein erfolgreiches Abschneiden bei den Kreismeisterschaften, die der TSV Buchen am heutigen Samstag ab 10.30 Uhr im Frankenlandstadion ausrichtet. Es werden 120 Athletinnen und Athleten erwartet. Gäste sind willkommen. beli

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 05.05.2018