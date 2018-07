Abwehrverhalten stand im Mittelpunkt

Viel Interessantes erfuhren die Teilnehmer beim Lehrgang. © FN

Bad Mergentheim.Wenn die Tage kürzer werden und es kalt wird, ist wieder die Zeit angebrochen, in der die Ju-Jitsu-Abteilung des TV Bad Mergentheim den traditionellen Landeslehrgang für den Ju-Jutsu-Verband Württemberg durchführt. Und dies schon seit weit über zehn Jahren. Auch der Referent und gute Freund der Ju-Jitsu-Abteilung, Stefan Stöhr, 4. Dan, aus Steinheim an der Murr kommt seit über zehn Jahren in

...

Sie sehen 25% der insgesamt 1616 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Montag, 02.12.2013