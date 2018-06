Acht Teilnehmer mit acht Podiumsplätzen

Anzeige

Die Frauen-Staffel Pauline Bauer (15:31 min) und Hannah Kücherer (14:50) ließ der Konkurrenz ebenfalls keine Chance und überquerte die Ziellinie acht Minuten vor dem nächstplatzierten Team.

Die Mixed-Staffel mit Susan Langner (15:27 min) und Sven Heimbach (14:21) errang gleichfalls mit großem Vorsprung Platz eins.

Über 100 Läufer starteten im 5-Kilometer-Lauf. Hier schnitt Ursula Schmitt in 24:56 min erfreulich gut ab und erreichte dem zweiten Platz in der Gesamtwertung Frauen.

Rainer Tietz (25:33) kam hier auf den zweiten Platz in der Altersklasse 60.

Der nächste Wettkampf folgt in Würzburg am kommenden Wochenende bei dem Triathlon am Erlabrunner See. tvm

