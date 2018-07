Alle Mannschaften waren im Einsatz

Anzeige

Ein knapper und hart umkämpfter Sieg gelang dem Damen 40 Team gegen den TC Hirschlanden 2. Am Samstag war Mareike Plathner-Löffler bereits im Einsatz, dennoch siegte sie auch am Sonntag, diesmal 6:3, 6:0. Während Sonja Hein ebenfalls gewann (6:4, 6:4) musste sich Maison Khatib mit 6:7 und 1:6 geschlagen geben. Lina Barth startete gut, am Ende verließen sie aber durch die Hitze und die sehr energische Gegnerin die Kräfte und sie verlor knapp 6:2, 6:7 und 5:10. Die erschöpfte Lina Barth wurde im Doppel perfekt durch Sabine Schneider vertreten, die mit ihrer Partnerin Maison Khatib 7:5 und 6:2 gewann. Plathner-Löffler/Hein verloren zwar im Match-Tiebreak, wodurch es 3:3 stand, doch nach Sätzen lautete das Ergebnis 8:6 für die Weikersheimerinnen. Das bedeutete den Sieg.

Umkämpfte, aber relativ deutliche Ergebnisse gab es beim Lokalderby und Spitzenspiel der Damen 50 gegen den TC RW Bad Mergentheim. Die zahlreichen Zuschauer sahen zwar eine 4:6- und 3:6-Niederlage von Beate Stammel, aber Andrea Faude-Metzger (6:3, 6:3), Mareike Plathner-Löffler (6:1, 6:3) und Martina Träger (6:3, 6:3) spielten konzentriert und siegten souverän. Da auch die Doppel von Ute Renk/Stammel (6:2, 6:4) und Faude-Metzger/Träger (6:3, 7:5) an die Weikersheimerinnen gingen, war der 5:1-Sieg perfekt. Der Aufstieg ist somit weiterhin möglich.

Endlich doch den ersten Sieg konnte die Herren-Spielgemeinschaft SPG Bad Mergentheim/Weikersheim gegen den TC Metzingen 2 erreichen. Die Positionen eins bis vier mit Dominik Stary, Pascal Väth, Felix Fricke und Pascal Brunner erzielten klare Siege, nur Yannick Stumpf und Fabian Deeg mussten sich geschlagen geben. Stary/Fricke beeindruckten im Doppel ihre Gegner so sehr, dass diese nach 0:1 schnell aufgaben. Da auch Väth/Brunner und Stumpf/Deeg klar dominierten, ergab sich ein deutlicher 7:2-Sieg.