Als Aufsteiger auf Platz vier

Anzeige

Der erste Wettkampf der Saison in der Landesliga des Schwäbischen Turnerbundes fand in Berkheim statt. Die Frauenmannschaft des TSV Markelsheim startete dabei nach ihrem Aufstieg im vergangenen Jahr zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte nun in der dritthöchsten Liga des Schwäbischen Turnerbundes.

Anna-Joy Desch, Juliane Dörner, Vanessa Hofmann, Shamila Hübner, Johanna von Thenen, Sarah von Thenen und Lea Völker starteten am „Zitterbalken“ und hatten mit drei Absteigern den fast schon befürchteten wackligen Einstand, aber mit 38,8 Punkten war immerhin eine gute Basis gelegt. Am Boden sorgten die sauber geturnten Übungen für beruhigte Gemüter. Die erst kürzlich neu einstudierten Übungen wiesen zwar noch einige Unsicherheiten auf, trotzdem wurden auch hier gute Noten erzielt. Am Sprungtisch zeigten die Turnerinnen blitzsaubere Sprünge in den Stand. Am Stufenbarren, dem Paradegerät der Markelsheimerinnen, glänzten die Turnerinnen und bewiesen mit der zweithöchsten Mannschaftswertung an diesem Gerät, dass sie zu den besten Barrenturnerinnen der Liga zählen. Beste Markelsheimer Turnerin an diesem Gerät war Vanessa Hofmann.

Als Aufsteiger in die Landesliga lieferten die Turnerinnen des TSV Markelsheim einen konzentrierten Wettkampf ab und landeten überraschend auf dem vierten Platz, was einen guten Start in die Saison bedeutet.