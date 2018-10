Am Ende doch noch 4:4

Zur Eröffnung der Saison 2018/19 der Schach-Bereichsliga Nord Staffel 2 mussten die Spieler des SK Buchen-Walldürn gegen die zweite Mannschaft des SC Mosbach antreten. Auf dem Papier sah alles nach einer ausgeglichenen Begegnung aus.

Einen sehr frühen Rückschlag mussten die Gäste allerdings durch die Niederlage von Nachwuchsspieler Simon Weber hinnehmen, der schon nach wenigen Minuten ein Matt übersah. Der Ausgleich gelang Markus Dosch.

Anschließend ging Buchen-Walldürn erstmals in Führung, da auch Ronald de Swart gegen Thomas Stalter siegreich war. Das erneute Unentschieden wurde durch die Niederlage von Bastian Röse gegen Stefan Süß erreicht. Ein weiteres Mal in Führung gingen die Gäste durch Joachim Münch. Wenig später folgte die Niederlage von Martin Frei, der schon früh in der Begegnung unter Druck geraten war.

In den letzten beiden laufenden Partien waren die Vorteile klar auf Seiten der Gastgeber. Bernhard Meixner verlor die Partie.

Somit musste Stefan Dosch sein Spiel gewinnen, damit die Gäste zumindest noch mit einem Punkt nach Hause fahren konnten. Im Springerendspiel konnte er eigentlich nur noch das Remis verteidigen, doch da sein Gegner Rüdiger Drews seine Stellung überzog und den Sieg zu sehr erzwingen wollte, konnte der Walldürner völlig überraschend noch siegreich aus der Begegnung hervorgehen. Damit endete die Partie mit einem 4:4, was vermutlich für beide ein ordentlicher Auftakt in die neue Saison ist. sc

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 19.10.2018