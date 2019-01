Am Ende war’s doch eindeutig

Im Würzburger Stadtteil Rottendorf traten am Sonntag die qualifizierten Teams aus der Vorrunde im Bezirk Unterfranken an, um den Unterfränkischen Meister bei der männlichen A-Jugend (U 20) auszuspielen. Neben dem Nachwuchs der Zweitligisten aus Eltmann und Hammelburg hatte sich ein Team aus Aschaffenburg ebenfalls in die Endrunde gespielt. Daneben stellte Röttingen eine Jugendmannschaft mit dem amtierenden Bezirksmeister 2018, die den Titel aus dem Vorjahr verteidigen wollte.

Sehr zur Freude des Nachwuchszentrums aus dem Tauberstädtchen hatte sich auch eine zweite Mannschaft vom TSV Röttingen durchgesetzt, welche im Wesentlichen aus der jüngeren B-Jugend bestand. Besonderen Spaß bereitete dem Betreuerteam um Abteilungsleiter Winfried Hubert und Coach Bernd Dollmann der Auftritt der jüngeren Jahrgänge, die mit kämpferischem Einsatz um jeden Punkt rangen und schließlich mit Siegen gegen Eltmann, Aschaffenburg und Hammelburg sich im Turnierverlauf bis in das Endspiel gegen den älteren Jahrgang aus Röttingen spielten.

Deutlich durchgesetzt

Team eins vom TSV setzte sich ebenfalls in allen Vorrundenpartien teilweise recht deutlich gegen die Nachwuchsteams aus anderen Städten Unterfrankens durch.

Für alle Teilnehmer überraschend kam es somit am Ende zu einem vereinsinternen Endspiel der beiden Teams des TSV Röttingen. In diesem setzte sich der routiniertere ältere Jahrgang in zwei Sätzen durch und vertritt nun Mitte Februar 2019 die Farben Unterfrankens auf der Nordbayerischen Meisterschaft in Schwaig bei Nürnberg. Bei den Bezirkssiegern und Zweitplatzierten aus Oberfranken, Mittelfranken und der Oberpfalz erwarten die A-Jugend aus Röttingen dann bereits sehr ambitionierte Teams, wie etwa den amtierenden Deutschen Volleyballmeister der A-Jugend vom TV Mömlingen.

Die Abschlusstabelle:

1. TSV Röttingen 8:0/200:109; 2. TSV Röttingen II 6:3/ 189:178; 3. TV/DJK Hammelburg 5:5/ 197:211; 4. TV 1860 Aschaffenburg 2:6/160:188; 5. VC 2010 Eltmann 1:8/146:206. tsv

