An der Spitze des Medaillenspiegel

Der Karatenachwuchs des Landesverbandes Baden-Württemberg und der angrenzenden Bundesländern traf sich beim „Roba-Klostercup“ in Maulbronn, um ihr Können unter Beweis zu stellen.

Gut betreut von Angelika Böhrer, Katrin Spatzier, Steffen Denzer, Ilona Ilzhöfer, Moni und Achim Henn erzielten die Athleten des Iuventus- Team Franken mit dreimal Gold, zweimal Silber und zweimal Bronze ein recht zufriedenstellendes Ergebnis und setzten sich wieder an die Spitze im Medaillenspiegel der Disziplin „Kata“.

Zum Turnierauftakt war die Altersklasse „Schüler Jungen Unter- und Oberstufe“ fest in der Hand des IT Franken: Nick Henn, Neal Denzer, Sebastian Stadelmaier und Aaron Henn durchliefen gekonnt ihre jeweiligen Vorrunden in der Disziplin „Schüler Kata Einzel Jungen – Oberstufe“.

Das Traumfinale bestritten die Brüder Aaron und Nick Henn, wo bei er ältere der beiden, Nick, in diesem Zweikampf die Nase vorn hatte. Die beiden fünften Plätze gingen an Neal Denzer und Sebastian Stadelmaier. Auch in der „Unterstufe“ ging Gold an das IT Franken: Lennert Ilzhöfer setzte sich ganz oben auf das begehrte Siegertreppchen. Ebenso stand bei den „Kindern Kata Einzel Jungen“ ein Athlet des IT Franken im Finale: Jonas Stadelmaier verpasste nur ganz knapp die Goldmedaille und durfte sich am Ende über die verdiente Silbermedaille freuen.

Der Newcomer Eric Grasmeier überzeugte bei den „Mini Kids Kata Einzel Mix“. Sein Einsatz wurde mit der Bronzemedaille belohnt.

Dann standen die Kata-Teamdisziplinen auf dem Plan. Die amtierenden Landesmeister Nick Henn, Neal Denzer und Sebastian Stadelmaier wurden ihrer Favoritenrolle mehr als gerecht und belegten den ersten Platz. IT Franken 2 mit Aaron Henn, Jonas Stadelmaier und Lennert Ilzhöfer schlossen mit einem guten dritten Platz diesen erfolgreichen Wettkampftag für das IT Franken ab.

