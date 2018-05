An Freymüller führte kein Weg vorbei

Anzeige

Die Sportkegler des Bezirks Ostalb Hohenlohe ermittelten auf den Bahnen Schwabsberg (KC-Bahnen), Aalen (Keglerheim) und Schrezheim, (Kegeltreff am Kloster) und Oberkochen, (Kocherbahnen) ihre Bezirksmeister in den Klassen Juniorinnen/Junioren U23 (von 1. Juli 1994 bis 30. Juni 1999), Frauen/Männer (1. Juni 1968 bis 30. Juni 1994), Seniorinnen A/Senioren A (1. Juli 1958 bis 30. Juni 1968), Seniorinnen B/Senioren B (1. Juli 1948 bis 30. Juni 1958) sowie Seniorinnen C/Senioren C (30. Juni 1948 und älter).

Gespielt wurde im 120-Wurf-Modus mit Kegelwertung, wobei auf jeder Bahn 15 Wurf in die Vollen und 15 Wurf ins Abräumen zu bewältigen hatte. Am ersten Wettkampftag fand der Vorkampf, am zweiten dann der Endkampf, so dass von jedem Akteur an diesen zwei Tagen insgesamt 240 Wurf zu absolvieren waren.

Männer