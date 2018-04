Anna Hellinger holt den zweiten Titel der Saison

Anzeige

Im zweiten Durchgang gelang es Laura Müller (Unterländer LG), sich mit 33,25 Meter kurzfristig vor Anna Hellinger zu schieben. Diese konterte gleich mit dem nächsten Wurf. Hierbei spielte sie eine ihrer Stärken aus. Voll motiviert begab sich Anna Hellinger zu ihrem zweiten Wurf: Schneller Anlauf, aggressiver Abwurf – und der 500-Gramm-Speer flog auf 37,81 Meter. Damit hatte sie wieder sicher die Führung übernommen.

In den letzten drei Würfen des Endkampfes änderte sich nichts mehr an der Reihenfolge und den Weiten aus dem Vorkampf, so dass Anna Hellinger mit über vier Metern Vorsprung siegte.

Beim Diskuswurf hatten alle Teilnehmer Probleme mit dem Ring. Es gab teilweise sehr glatte Stellen und dann wieder extrem stumpfe, was es den jungen Werfern nicht leicht machte. Deshalb gab es auch viele Fehlversuche. Nur der Siegerin Antonia Engelke (SV Winnenden) gelang es, ohne Fehlversuche durch den Wettkampf zu kommen. Ihre Siegesweite betrug 28,55 Meter. Dahinter landete dann aber schon Anna Hellinger, die sich mit 25,98 Metern ihre zweite Medaille bei dieser Veranstaltung holte.

Ebenso Probleme mit dem Ring hatte Leo Geldbach (M14). Er begann mit einem Sicherheitswurf von 23,52 Metern. Mit mehr Risiko bei Drehung und Abwurf folgten die nächsten Versuche, die jedoch alle ungültig waren. Deshalb wechselte er die Schuhe. Danach kam er dadurch mit dem Ring zwar besser zurecht, er konnte die Weite aus dem ersten Durchgang aber nicht mehr steigen und belegte schließlich den siebten Platz.

Als weitere Werferin von der LG war Jule Ulshöfer (W15) mit dem Speer am Start. In einem packendem Wettkampf um die Plätze zwei bis acht entschied sich erst im letzten Durchgang die Reihenfolge. Schnell war klar, dass Lina Single (TV Weilstetten) gewinnen wird. Aber die nächsten sieben Plätze trennten am Ende keine drei Meter. Viele Leistungen wurden hier erst im letzten Durchgang erzielt. Technische Fehler im Abwurf sorgten dafür, dass Jule Ulshöfer nicht in den Bereich ihrer Bestleistung kam und nicht in den Kampf um die Medaillen eingreifen konnte. Mit 30,97 Meter belegte sie im Endklassement den achten Platz. hl

