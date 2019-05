Anspruch auf den Titel?

Als BVB-Fan kann ich Herrn Hofmanns Ausführungen voll zustimmen. Auch ich habe mir das letzte Spiel der Eintracht angesehen und kann nur hoffen, dass sie für das kommende Spiel fit genug ist, um Dortmund zur Meisterschaft verhelfen. Leider hat der BVB es nicht allein in der Hand. in der Bundesliga gibt es keine Mannschaft, die dem Anspruchsdenken der Bayern auf den Titel etwas entgegenzusetzen hat. Ich meine, dass es einen Versuch wert gewesen wäre, durch einen Einsatz von Marcel Schmelzer Ruhe in die Abwehr zu bringen. Im 16er und im Torbereich ist weniger Schnelligkeit als vor allem Routine und Übersicht gefragt. Die jungen Abwehrspieler haben in der ganzen Runde nichts dazugelernt. So muss das letzte Zitterspiel überstanden werden, wie auch immer.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 18.05.2019