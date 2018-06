„Ass-Open“ bereits zum neunten Mal

Anzeige

Assamstadt.Bereits zum neunten Mal finden am Samstag, 28. Juli, in Assamstadt die „Ass-Open“ statt. Das Traditionsturnier ist auch in diesem Jahr für nicht aktive und aktive Tennisspieler (aber keine Rundenspieler). Die Tennisabteilung heißt die gesamte Bevölkerung zu diesem großen Event willkommen. Die Auslosung geht um 8.30 Uhr über die Bühne, der offizielle Spielbeginn ist auf 0 Uhr vom Veranstalter terminiert worden. Turniermodus: K.o.-System mit Trostrunde, vier gesetzte Spieler aus dem Vorjahr, danach wird die Reihenfolge neutral ausgelost. Die Teilnehmerzahl wird auf 32 begrenzt. Sollten sich darunter mindestens acht Frauen befinden, wird für das zarte Geschlecht eine eigene Konkurrenz durchgeführt. Es dürfen nur Tennis- oder Hallenschuhe getragen werden. Das Startgeld beinhaltet unter anderem ein Weißwurstfrühstück. Ale Teilnehmer werden am Ende mit einem Preis belohnt, ganz gleich, welchen Platz sie belegen. Anmeldung gehen bis spätestens Mittwoch, 25. Juli, an: Achim Langer, E-Mail Achim.Langer@gmx.net oder Telefon 06294/ 4280679 (Anrufbeantworter). Den ganzen Tag über ist rund um die Tennisplätze bei hoffentlich schönem Wetter einiges geboten. Den Abend lässt man wie immer bei einem gemütlichem Beisammensein am Lagerfeuer ausklingen. Die Tennisabteilung freut sich heute schon auf eine hohe Teilnehmer- und Besucherresonanz.