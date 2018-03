Athleten haben das Landesfinale im Visier

Anzeige

Vor kurzem fand in den Turngauen Heidelberg, Mannheim, Elsenz-Sinsheim und Main-Neckar der Gauentscheid statt. Dafür qualifizierten sich alle Erst- und Zweitplatzierten ab der Altersklasse 14/15 in der Bezirksklasse.

Der Bezirksentscheid findet an diesem Wochenende statt. Hier treten die Turngaue gegeneinander an. Die Bestenkämpfe weiblich werden am Samstag, 17. März, in der Tauberbischofsheimer Wörthalle ausgetragen, für die männlichen Turner am Sonntag, 18. März, in Hettingen. Die Mannschaften, die sich an diesem Wochenende qualifizieren, dürfen sich aufs Landesfinale freuen.

Am Samstag werden Mädchen aus Nußloch, Eberbach, Tauberbischofsheim, Seckenheim, Eppingen, Bad Rappenau, Neckarelz, Königshofen, Hockenheim, Heidelberg, Waibstadt, Mauer, Tairnbach und Weinheim gegeneinander antreten. Der Wettkampf beginnt um 9 Uhr mit dem Einturnen für die Mädchen der Altersklassen W8/9, W10/11 und W12/13 starten. Die älteren Turnerinnen (ab Altersklasse W14/15) beginnen laut Zeitplan um 12.45 Uhr.