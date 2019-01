Dank des hervorragenden Abschneidens in der letztjährigen Spielzeit, in der der SKC Markelsheim erst im Finale gestoppt wurde, waren die SKC-Kegler im Pokalwettbewerb des Württembergischen Kegel- und Bowlingverbands in dieser Saison automatisch für die erste K.o.-Runde gesetzt. Die Auslosung hatte ein attraktives Heimspiel gegen den SKC Gaisbach, aktueller Tabellenführer der um eine Klasse tieferen Regionalliga Ostalb Hohenlohe, beschert. Dieses endete dann doch sehr deutlich mit 6:2 (3380:3235 Holz) zugunsten der Gastgeber.

Für einen positiven Auftakt sorgten Heiko Leber und Robin Kaltenbach auf Seiten der Hausherren. Leber demonstrierte Heimstärke und entschied das 2:2 gegen Hartmut Layer mit einem Gesamtergebnis von 581:550 Holz zu seinen Gunsten. Kaltenbach sammelte mit einem zu keinem Zeitpunkt ernsthaft gefährdeten 3:1-Sieg über Daniel Büttner auch den zweiten Mannschaftspunkt ein und trug mit seinen 562:509 Hol zur 84-Holz-Führung seiner Mannschaft bei. Dieser Abstand wurde von der aus Helmut Freymüller und Torsten Leber bestehenden Mittelachse dann verteidigt. Freymüller reichte ein 2:2 gegen den tagesstärksten Gästespieler Rainer Floßmann zwar nicht zum Punktgewinn, mit seinen 559:572 Holz war er zumindest in Schlagweite geblieben. Für Leber genügte ein 2:2 gegen Tobias Fängler aufgrund eines Endergebnisses von 547:536 Holz, um den nächsten Mannschaftspunkt für sein Team zu sichern. 82 Holz betrug der Vorsprung, als Timo Leber und Dirk Marquardt als SKC-Schlussspieler die Bahnen betraten. Leber setzte dabei den Glanzpunkt des Tages. Ihm glückte ein Traumergebnis von 609 Holz, mit welchem er den 513 Holz kegelnden Uwe Fängler völlig überfordert neben sich stehen ließ. Nach Sätzen endete dieses Einzelduell 3:1 für Leber.

Die Markelsheimer Seniorenmannschaft begrüßte im vorletzten Rundenspiel den ungeschlagenen KVS Waldrems.

Die Partie offenbarte einen regelrechten Klassenunterschied zwischen den beiden Kontrahenten und ging für den SKC mit 1:7 (3092:3300 Holz) verloren. Das Spiel in Zahlen: Lehr M. – Reiter H. 1:3 (529:553); Mehburger A. – Konrad P. 1:3 (451:528); Schneider A. – Restifo H. 1:3 (494:551); Reißenweber G. - Trost S. 2:2 (540:520); Lang B. – Kinka G. 1:3 (544:596); Freymüller H. – Mayer W. 2:2 (534:552). jn

