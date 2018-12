Auch im Rückspiel obenauf

SG Böckingen-L – Buchen 21:22

Buchen: Just (Tor), Röckel (1), Schurz (3), Schäfer (6), Engelmann (1), Böhrer, Kraft, Schneider, Sohns (4), Grollmuss, Gottschick (7/1), Jacobs.

Das erste Rückspiel der Saison für die Buchener SV-Handballfrauen stand am Samstag auf dem Plan. Gegen die SG Böckingen-Leingarten hatte der TSV im ersten Aufeinandertreffen zu Hause einen Sieg eingefahren. (24:17). Damals war der Knackpunkt die Abwehr-Umstellung der Gäste zur Halbzeitpause (9:9), die dem TSV entgegenkam. Diesen taktischen Fehler würde die SG sicher nicht noch einmal begehen. Das stand von vornherein fest.

Die Partie begann mit einer recht torarmen Anfangsphase, bis sich der TSV durch einige schnelle Angriffe mit drei Toren absetzen konnte. Die Gäste ließen jedoch nicht nach und erarbeiteten sich ihrerseits zur Halbzeitpause einen Vorsprung von zwei Toren.

Die Partie gedreht

Mit Zuversicht und dem Vorsatz, die Kommunikation in der Abwehr zu verbessern, starteten die Damen des TSV in die zweite Halbzeit und drehten die Partie innerhalb weniger Minuten. Nun startete ein Kopf-an-Kopf-Rennen der Bezirksligisten. Erst zwei Minuten vor Spielende gingen die Gäste mit drei Zählern in Führung und wähnten sich schon fast als Sieger. Die SG nutzte jedoch einen vergebenen Siebenmeter und Unachtsamkeiten der Buchener Abwehr im Umschaltspiel konsequent aus, so dass es zu spannenden letzten Sekunden kam. Der TSV konnte die knappe Führung gerade noch über die Zeit bringen und zwei Punkte aus Leingarten mit in den Odenwald nehmen. Das Endergebnis lautete 21:22 (13:11).

Im letzten ebenso wichtigen Spiel des Jahres am 22. Dezember um 18 Uhr zu Hause gegen TB Richen möchte man sich steigern und trotz vorweihnachtlicher Stimmung in der Abwehr keine Geschenke mehr verteilen. Damit könnte man den Abstand zum Tabellenende nochmals weiter ausbauen. tsv

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 19.12.2018