Auch im Winter auf der Strecke

Das Wettkampfformat beim Swim-&-run-Wettkampf in Rothenburg verlangte: 500 Meter Schwimmen im Hallenbad, dann per Jagdstart über sechs Kilometer ins Schandtaubertal und zurück auf die Höhe.

So werden zwei Disziplinen des Triathlon auch im Winter ermöglicht. Auf zwei Bahnen kämpften 54 Teilnehmer in fünf Startgruppen zunächst um die schnellste Schwimmzeit. Pauline Bauer aus Stuppach lehrte allen Teilnehmern das Fürchten und schlug mit der schnellsten Zeit aller Teilnehmer an. Ursula Schmitt verbesserte ihre Vorjahreszeit und stieg mit der sechst besten Zeit der Frauenkonkurrenz aus dem Wasser. Nach dem Wechsel in die Laufkleidung erfolgte der Jagdstart in das Tal der Schandtauber jeweils mit dem zeitlichen Schwimmrückstand. Auf schwierigem, matschigem Untergrund legten die Sportler die sechs Kilometer zurück und erreichten nach 60 Metern Höhengewinn das Ziel. Beide Angehörige der Tria-Gruppe der Radsportabteilung des TV Bad Mergentheim bestiegen das Siegerpodest. Pauline Bauer wurde Gesamtzweite und Erste der Frauen-Hauptklasse. Ursula Schmitt belegte in der Altersklasse W 30 den ersten Platz. Erfreulich ist, dass auch Lina Wonn (W 18) als ausgesprochene Schwimmerin des TV Bad Mergentheim sich der Herausforderung stellte und in der AK U20 den zweiten Platz belegte.

Die Ergebnisse: 1. Platz Ges. Leonie Dabrunz U20: swim 7:07 min; run 25:12 min; 32:19 min; 2. Pl. Ges./1.AK Pauline Bauer W HK: swim 6:21 min; run 27:57 min; 34:18 min; 7. Pl. Ges./1. AK Ursula Schmitt W30: swim 8:45 min; run 33:21 min; 42:06 min. tvm

