Auch zweiter Anlauf ohne Zählbares

Auch im zweiten Anlauf in dieser Saison gelang es dem Kegel-Seniorenteam des SKC Markelsheim nicht, auswärts zu punkten. Beim ESV Crailsheim unterlag man mit 2:6 bei 3018:3103 Holz. Die beiden Startspieler hatten mit zwei gewonnenen Mannschaftspunkten und einem Vorsprung von 58 Holz zunächst noch die Hoffnung auf einen Sieg aufkeimen lassen. Besonders hervorzuheben ist die starke Tageseinzelleistung von Andreas Mehburger mit 531 Holz. Ab der Mittelpaarung machten die Gastgeber dann Ernst. Sie hielten die Markelsheimer Kegler mit konstanten Einzelspielergebnissen oberhalb der 520-Holz Marke stets den entscheidenden Schritt auf Distanz. So gingen alle vier Duelle der Mittel- und Schlussachse an den ESV Crailsheim. Bei Betrachtung des kompletten Spielverlaufs bestanden keine ernsthaften Siegeschancen für die SKC-Akteure.

Die Spielstatistik aus Markelsheimer Sicht: Mehburger A. – Theimer H. 2:2 (531:509); Reißenweber G. – Kohr E. 3:1 (493:457); Kleefeld E. – Floßmann R. 1:3 (511:543); Schneider A. – Alker M. 1:3 (496:523); Lang B. – Lehr S. 2:2 (495:530); Freymüller H. – Bauer H. 1:3 (492:541). JN

