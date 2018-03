Aufbau einer neuen TV-Leistungsklasse zeigt bereits erste Früchte

Anzeige

Zwar konnten bei den Karate-Landesmeisterschaften der Leistungsklasse von Baden-Württemberg in Maulbronn noch keine Treppchenplätze belegt werden, dennoch zog Marco Ennemoser vom TV Bad Mergentheim ein positives Fazit. Nach dem Rückzug der Routiniers aus dem Leistungssport, baut der Cheftrainer derzeit eine vielversprechende neue Leistungsgruppe auf, die nach ersten zaghaften Turnier-Erfolgen mit einer Mini-Gruppe nun erstmals an den KVBW-Landesmeisterschaften der Leistungsklasse teilnahm.

Dort zogen sich die Nachwuchssportler Adrian Dumke, Fabian Zimmerling und Mariam Kmaya gegen allerstärkste Konkurrenz recht achtbar aus der Affäre und nutzten ihre Chance zum Einstieg in die „Beletage“ des Deutschen Karateverbandes.

In der Disziplin Kata hatten es Fabian Zimmerling und Adrian Dumke schon in der Vorrunde mit Akteuren aus dem Landeskader zu tun, weshalb wegen des „gnadenlosen“ Doppel-K.o.-Systems kaum Chancen auf ein Weiterkommen bestanden. Doch schon das Schnuppern an der Kata-Luft der Spitzenklasse und die Aussicht, auch einmal oben mitzumischen, dürfte genügend Motivation für die beiden sein, ihre Techniken weiter zu verbessern.