Aufeinandertreffen der ungeschlagenen Mannschaften

Ende 2013 kam dann der Bruch: die Universitätsmannschaft „KIT“ Karlsruher Engineers splittete sich von den Badener Greifs ab, und ihnen folgten zahlreiche Leistungsträger. Da „KIT“ als neu gegründetes Team in der Bezirksliga, also ganz unten anfangen musste, waren die seitherigen Entwicklungen entgegengesetzt: „KIT“ (in ganzen Worten übrigens Karlsruher Institut für Technik) marschierte über die Landesliga und die Oberliga durch bis in die Regionalliga, und die Greifs machten einen Sturzflug über die Oberliga in die Landesliga. Dort haben sie sich allerdings gut gefangen und schafften 2017 als Vizemeister überzeugend den Sprung zurück in die Oberliga.

Mit einem Touchdownpunktverhältnis von 60:20 unterstreichen die Badener Greifs zudem ihre Offensivstärke, die momentan zweitbeste der Liga. Auch mit ihrer Defense brauchen sie sich nicht zu verstecken. Hier belegen sie hinter dem Wolfpack und den Red Knights den dritten Platz.

Zwei Mal sind die beiden Teams bisher aufeinandergetroffen: in der Meisterschaftssaison des Wolfpack 2016 – damals noch Landesliga – siegten die Kurstädter in Karlsruhe 19:0 und in Bad Mergentheim 27:6. Die Motivation aus den beiden Siegen wird die Taubertäler auf ihrer Fahrt in die badische Metropole begleiten, wenngleich das Team unter Headcoach Matze Wagner der Geschichte und der aktuellen Entwicklung der Greifs den nötigen Respekt zollt.

Allerdings nicht, ohne auf die eigenen Erfolge hinzuweisen: Seit immerhin fünf Pflichtspielen ist Wagner mit seinen Mannen ungeschlagen. Er denkt und handelt mit seinen Jungs von Spiel zu Spiel, ohne dabei die Meisterschaftsvision aus den Augen zu verlieren oder gar die Realitäten zu übergehen.

Für Wolfpackfans besteht (nach Anmeldung) Gelegenheit zur Mitfahrt im Mannschaftsbus. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Deutschordenstadion. bmw

