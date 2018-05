Aufstieg um gerade mal 1,3 Punkte verpasst

Anzeige

Mit acht Athleten trat die KTV an diesem Tag „in den Ring“. Neben den beiden sonst im Sechskampf zu sehenden Jan Moritz Bortt und Johannes Gerlach, sowie Routinier Mario Müller durfte sich auch sein Bruder Marko Müller am Pferd und Reck beweisen. Mit Michael Hemming, Joachim Glock, Yannik Kübler und Ferdinand Heinrich wurde das Team von weiteren vier Gerätespezialisten unterstützt.

In der Sporthalle in Rottweil startete die KTV wie gewohnt am Boden. Hier zeigten alle vier Turner saubere Übungen ohne große Standfehler. Johannes Gerlach, Jan Moritz Bortt, Michael Hemming und Joachim Glock erreichten hier das zweithöchste Geräteergebnis (51,05 Punkte).

Am Pauschenpferd wiederum musste die KTV einen Sturz verkraften und verlor damit kurzfristig den Anschluss zu den Gegnern. Auch an den Ringen knüpfte man an die vorherigen Leistungen der Vorrunde zwar an, schaffte es aber nicht, Höchstpunktzahlen zu erturnen. Hier erturnten sie 49,00 Punkte.

Am Sprung musste noch einmal ein Sturz eingebüßt werden – die Hoffnung, am Ende als Ligasieger hervorzugehen, rückte in weite Ferne. Am Barren wurden noch einmal von Mario Müller, Johannes Gerlach, Michael Hemming und Jan Moritz Bortt wichtige Punkte gutgemacht und so immerhin die Punktdifferenz zum Gegner verringert werden.

Damit stand die KTV vor dem Reck auf Platz drei mit nur 1,6 Punkten hinter dem MTV Stuttgart II. Doch es folgte ein weiterer Sturz an diesem Gerät. Somit landete die KTV II am Ende auf Platz vier und verpasste den direkten Aufstieg in die Verbandsliga um 1,3 Punkte. Vielleicht gelingt nächstes Jahr ein möglicher Aufstieg in die Verbandsliga.

Für die KTV Hohenlohe II turnten 2018: Marko Müller, Mario Müller, Jan Moritz Bortt, Johannes Gerlach, Joachim Glock, Ferdinand Heinrich, Michael Hemming, Yannik Kübler, Ruben Krause. kg

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 03.05.2018