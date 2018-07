Ausgeschieden trotz „bester Saisonleistung“

Anzeige

Die Saison 2018 der U19 der Schwäbisch Hall Unicorns ist zu Ende: Mit 12:16 verloren sie a das spannende Viertelfinale um die Deutsche Jugendmeisterschaft bei den Düsseldorf Panther und zeigten dabei ihre beste Leistung in dieser Saison.

Zwei hervorragende Defense-Reihen bestimmten das Geschehen im Viertelfinale um die Deutsche Jugendmeisterschaft in Düsseldorf. So wurde die Angriffsformation des deutschen Jugendrekordmeisters Düsseldorf vor ebenso große Probleme gestellt wie die Offense der Schwäbisch Hall Unicorns. Letztere zeigte ihren besten Angriffszug in der letzten Spielminute, scheiterte mit auslaufender Uhr aber nur neun Yards vor der Düsseldorfer Goalline. Am Ende der Partie waren es drei Düsseldorfer Pässe, die in den Händen der Unicorns landeten.

Ihren ersten flüssigen Angriffszug schloss die Offense der Gastgeber zu Beginn des zweiten Viertels mit einem 42-Yard-Pass mit Extrapunkt zum 7:0 ab. Die Haller Antwort kam prompt im direkten Gegenzug. Der Ball wurde von den Unicorns über das gesamte Feld bewegt und am Ende war es Joshua Babatunde mit einem 1-Yard-Lauf, der das 6:7 herstellte. Durch einen misslungenen Snap wurde der Extrapunkt und damit der Ausgleich nicht erzielt. Ein Punkt, der den Unicorns in der Endphase des Spiels bitter fehlen sollte.