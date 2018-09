Auswärtserfolg gegen Aalen

Grund zum Jubeln hatte die erste Herrenmannschaft des SKC Markelsheim auch nach ihrem ersten Auswärtsspiel der Saison bei der SG SKC Aalen. Der mit einem Ergebnis von 5:3 bei 3104:3172 Holz am Ende vermeintlich klar entschiedene Wettkampf hatte sich insbesondere nach dem Ende der Mittelpaarung als knappe Angelegenheit entpuppt und hätte auch noch zugunsten der Hausherren kippen können.

Das SKC-Startduo bildeten Heiko Leber und Robin Kaltenbach. Lebers Gegenspieler Kevin Sauter hatte dem Markelsheimer Routinier wenig entgegenzusetzen. So erkegelte Leber direkt den ersten Mannschaftpunkt für sein Team durch ein 3:1 nach Sätzen bei einem Einzelergebnis von 528:451 Holz. Markus Schlichtherle leistete im Spiel gegen Kaltenbach deutlich mehr Gegenwehr und entriss den zweiten Mannschaftspunkt. Kaltenbach hatte im Verlauf dieser Paarung jedoch insbesondere durch seine bärenstarke Einzelbahn von 158 Holz im dritten Satz ein Gesamteinzelergebnis herausgespielt, das mit 534:532 gestürzten Kegeln das seines Kontrahenten sogar geringfügig übertraf. Damit übergab die Markelsheimer Startformation bei einem 1:1 nach Mannschaftpunkten eine komfortable Führung von 79 Holz an ihre Kollegen. In der Mittelpaarung traten Torsten Leber und Christian Freymüller an. Hierbei gelang es keinem der beiden Spieler, einen weiteren Mannschaftspunkt für den SKC beizusteuern. Torsten Leber unterlag gegen Michael Schmid mit 1:3 nach Sätzen bei 524:550 Holz. Christian Freymüller kam gegen Jens Brodzinski nicht über ein 0:4 bei 499:546 Holz hinaus. Durch diese schwache Tagesform der beiden SKC-Akteure schmolz der Vorsprung auf sechs Holz, und die Aalener Aufholjagd wurde mit einem zwischenzeitlichen Unentschieden belohnt. Um einen Auswärtssieg für den SKC noch realisieren zu können, mussten Helmut Freymüller und Timo Leber in der Schlussparung nun beide Mannschaftspunkte einfahren. So wanderte der Mannschaftspunkt nach einem 2:2 nach Sätzen bei 521:511 Holz zugunsten Freymüllers auf das Konto der Gäste. Abgebrühter erledigte Timo Leber seine Hausaufgaben. Am Ende stand gegen Christian Haftl ein 4:0 nach Sätzen bei 566:514 Holz auf der Bahnanzeige. Mit dem Erringen dieser letzten beiden Mannschaftpunkte war der Auswärtssieg gesichert. skc

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 19.09.2018