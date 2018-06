B-Junioren gegen den FC Eislingen

Anzeige

Während die A-Junioren des FSV Hollenbach am Wochenende spielfrei sind, steht für die B-Junioren am Sonntag um 11.30 Uhr das Heimspiel gegen den FC Eislingen auf dem Programm. Mit 15 Punkten aus sieben Spielen steht der FSV-Nachwuchs in Lauerstellung hinter den Stuttgarter Kickers und dem SV Fellbach mit einem Punkt Rückstand auf dem dritten Tabellenplatz. Die Gäste belegen mit 9 Punkten den neunten Tabellenplatz. Der FSV muss mit Sicherheit eine sehr konzentrierte Leistung abliefern, wenn man die gute Ausgangsposition weiter ausbauen will. pefi