Bad Mergentheim setzt auf Heimvorteil

Das American-Football-Team Bad Mergentheim Wolfpack wird es am Sonntag, 13. Mai, gleich zwei Mal mit den Drachen von der Ostalb aufnehmen, denn an diesem Tag kommt es zum ersten und zugleich einzigen sogenannten „Double-Header“ in dieser Saison: Um 12 Uhr beginnt das Jugendspiel U19 und um 15 Uhr das Oberligaspiel, in beiden Fällen gegen die Ostalb Highlanders aus Heidenheim. Bereits ab 14.30 Uhr beginnt das Rahmenprogramm.

Dabei wird das Wolfpack im ersten Spiel auf die Mithilfe der Titanen aus Crailsheim zurückgreifen, denn in der Jugend haben beide Teams eine Spielgemeinschaft vereinbart. Und dies ganz erfolgreich, wie es sich zum Saisonstart am vergangenen Wochenende gezeigt hat (wir berichteten). Die SG Titans/Wolfpack führt aktuell die Tabelle in der Bezirksliga der Jugend U19 an und trifft auf den Drittplatzierten, die Ostalb Highlanders.

Auch im Oberligateam des Wolfpack schaut es aktuell ganz hoffnungsvoll aus. Nach drei Siegen in drei Spielen steht das Team gemeinsam mit den ebenfalls ungeschlagenen Stuttgart Silver Arrows auf Platz eins in der Tabelle im Kampf um den Aufstieg in die Regionalliga.