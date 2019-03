Bärenstarke Punktzahl reicht nicht zum Sieg

Die Kunstturner des FC Viktoria Hettingen waren zu Gast bei der WKG Sasbach/Renchtal in der Verbandsliga Baden. Die Turner der WKG waren Favorit und riefen auch ihr komplettes Potenzial ab.

Das hochmotivierte Hettinger Team hatte sich im Vorfeld viel vorgenommen, um eine Gesamtpunktzahl von 250 Punkten zu erreichen. Das Trainerduo David Dittrich und Tobias Schmelcher verdeutlichte ihrem Team, die Top-Leistung abzurufen und somit bei Patzern des Gegners zur Stelle zu sein, um zu punkten.

Der Wettkampf startete am Boden. Alle Hettinger zeigten saubere Kürübungen und starteten mit 44,4 Punkten an diesem Gerät. Pascal Briem (11,3 Punkte), Robert Balint (11,05), Tobias Schmelcher (11,05) und Noah Wörner (11) waren die Punktesammler. Die WKG war ebenfalls stark in den Wettkampf gestartet und holte mit 45,3 Punkten den ersten Gerätesieg.

Am Pauschenpferd turnten beide Mannschaften ihre Kürübungen mit zahlreichen Scheren, Wandern, Swiss, Wanderspreitzen Kreisflanken sicher und elegant. Es gab keinen Sturz oder Wackler seitens der Turner und die Kampfrichter kamen somit auf 43,45:39,55 Punkte für die WKG. Pascal Briem (11,5), Tobias Schmelcher (9,9), Niklas Mackert (9,3) und Dominik Wagner (8,85) waren hier die FC-Punktesammler.

Die Ringe sind eines der Paradegeräte der Hettinger. Dieses Mal waren die Übungen der Gäste gespickt mit äußerst schwierigen Krafthalteteilen wie Kreuzhang und verschiedene Kreuzhangausführungen in Verbindung mit der Hangwaage oder dem Winkelstütz. Lukas Schmidt (11,15), David Dittrich (10,95), Tobias Schmelcher (10,6) und Noah Wörner (10,4) erreichten starke 43,1 Punkte. Doch die WKG entschied mit 0,1 Punkten Vorsprung auch dieses Gerät für sich.

Erster Gerätesieg

Nach 15 Minuten Einturnzeit für den zweiten Durchgang war es dann so weit, und der erste Gerätesieg wurde mit 43,10:42,05 Punkten erreicht. Nicolas Heck (11,4), Robert Balint (11), Pascal Briem (10,4) und Noah Wörner (10,3) führten ihren Sprung mit sicherer Landung in den Stand durch und steuerten wichtige Punkte bei.

Am Barren zeigte Pascal Briem (11,7), wie am vergangenen Wettkampf, eine extrem „abzugsfreie“ Kürübung, doch auch Tobias Schmelcher (11,45), Christoph Schmelcher und Noah Wörner (beide 10,8P) boten ebenfalls wenig Angriffsfläche für Abzüge durch ihre eleganten Übungen.

Mit 44,85 Punkten wurden eingefahren. Doch die WKG Sasbach/Renchtal war noch besser und holte erneut den Gerätesieg mit 45,8 Punkten.

Am letzten Gerät, dem Reck, hofften die Hettinger Turner vergebens auf einen Ausrutscher der WKG. Auch dieser Gerätesieg ging mit 43,8:42,8 Punkte an den Gastgeber. Für Hettingen war Pascal Briem (11,1), Tobias Schmelcher (10,8), David Dittrich (10,65) und Christoph Schmelcher (10,25) mit Kippen, Überkehren Riesen in Variationen und Salto als Abgang wiederum mit starken Leistungen zu sehen. Allerdings konterte der Gastgeber und entschied mit 43,5:42,8 Punkten letztlich auch noch dieses Gerät für sich.

Am Schluss siegte die WKG Sasbach/Renchtal mit 263,3:257,8 Punkten. Die Hettinger Kunstturner übertrafen ihr gestecktes Ziel von 250 Punkten wei und mussten sich trotzdem geschlagen geben. Bester Punktesammler war Tobias Schmelcher mit 63,65 Punkten.

Das Trainerteam Dittrich und Schmelcher lobten die Einstellung der Mannschaft, während des Wettkampfes nicht aufzugeben und sehen durchaus die Chance, mit dieser Einstellung beim nächsten Heimwettkampf zu punkten. Dieser findet am Samstag, 23. März um 13 Uhr in der Sporthalle in Hettingen statt. Der FC Viktoria Hettingen empfängt die Kunstturner vom TV Sexau I und für höchste Spannung ist gesorgt. LS

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 20.03.2019