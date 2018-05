Beachtlicher Erfolg der Wolfpack-U19

Anzeige

Im Ankenstadion im schwäbischen Kuchen fand das Auftaktspiel der U19-Saison im American Football statt. Dabei holte sich die Wolfpack-Jugend, die in dieser Saison gemeinsam mit den Crailsheim Titans antritt, einen beachtlichen Starterfolg mit 22:12 (16:6 / 0:6 / 0:0 / 6:0).

Nach zwei Vizemeisterschaften in den vergangenen Jahren steht die Saison der Jugend U19 des Bad Mergentheimer American Football Teams Wolfpack im Zeichen des Wandels. Zahlreiche Jugendspieler sind in die Seniormannschaft aufgerückt und helfen dort mit, den ersehnten Aufstieg in die Regionalliga zu ermöglichen. Derart geschwächt, entschieden sich die Jugendverantwortlichen um Headcoach Jürgen Weishap dafür, in Spielgemeinschaft mit den benachbarten Crailsheim Titans anzutreten. Damit werden die einstigen Gegenspieler, die selbst im Vorjahr in Spielgemeinschaft mit den Ostalb Highlanders antraten, zu Mitspielern.

Dass dies gelingen kann, sollte das Auftaktspiel in Kuchen beweisen. Immerhin werden die Kuchen Mammuts als einer der Hauptfavoriten um die Meisterschaft gehandelt. Eindrucksvoll hatten sie dies im ersten Saison-Spiel mit einem 18:13 gegen die Ostalb Highlanders aus Heidenheim unter Beweis gestellt. Somit übernahmen sie auf Anhieb die Tabellenführung, die sie zu verteidigen gedachten. Doch es kam ganz anders.