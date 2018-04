Bei den Medaillen ganz vorne

© Stieglmeier

Bei den Baden-Württembergischen Nachwuchsmeisterschaft des Goju-Ryu-Karateverbandes Baden-Württemberg in Binswangen-Erlenbach haben die Nachwuchs-Karatesportler der Sportkarateabteilung der Eintracht '93 Walldürn in der Altersklasse Kinder, Schüler und Jugend gezeigt, dass ihr Leistungsstand, gemessen an der direkten Konkurrenz, so ist, dass sie bereits in den frühen Jahren zur absoluten

...

Sie sehen 18% der insgesamt 2193 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 04.12.2013