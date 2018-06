Beide bleiben im Rennen

Anzeige

Die Ausgangslage war klar: Wollte man die Chance auf die jeweilige Meisterschaft in den eigenen Händen halten, waren für die U16 und die U19 der Schwäbisch Hall Unicorns Siege bei den Mannheim Bandits Pflicht. Entsprechend konzentriert ging man in die Partien und am Ende hieß es aus Haller Sicht in beiden Duellen 42:6.

U19-Trainer um Headcoach Jan Schreiber und Defensive-Coordinator Patrick Horlacher sehen das Team auf dem richtigen Weg vor dem am kommenden Sonntag anstehenden Entscheidungsspiel um den Titel der Südgruppe der GFL-Juniors gegen die Stuttgart Scorpions. Mit einem Sieg oder einem Unentschieden sind die Unicorns-Juniors erneut Südmeister. Im Falle eines Sieges der Scorpione wäre man auf die Schützenhilfe von Fürstenfeldbruck angewiesen. Darauf will man aber natürlich nicht bauen.

Durch die am vergangenen Wochenende erlittene Niederlage gegen Freiburg stand die U16 der Unicorns unter Zugzwang. Will man die Meisterschaft in der U16-Regionalliga in Baden-Württemberg erreichen, muss man alle verbleibenden Spiele gewinnen, und der Anfang ist damit jetzt gemacht.