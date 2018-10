Beim U17-Heimspieltag nochmal Können zeigen

Zum Abschluss der U17-Bezirksliga-Saison empfängt das Bad Mergentheim Wolfpack am Samstag, 13. Oktober, die Jugendmannschaften der Stuttgart Silver Arrows und der Backnang Wolverines. Wegen der klaren Dominanz der SG Tübingen Red Knights/Neckar Hammers, die alle bisherigen sechs Spiele gewannen und damit vorzeitig Gruppensieger wurden, geht es am Wochenende „nur“ noch um die Verteilung der restlichen Plätze.

Dabei haben alle drei Teams dasselbe Punktverhältnis von 2:6. Lediglich im Touchdownverhältnis hat die SG Bad Mergentheim Wolfpack/Crailsheim Titans noch knapp die Nase vorne (32:82; Stuttgart Silver Arrows 36:110 und Backnang Wolverines 36:112). Dies ist ein Zwischenstand, mit dem die Nordwürttemberger nach dem guten Einstand in Backnang allerdings nicht gerechnet haben.

Doch die beiden Spiele in Stuttgart am sorgten für Ernüchterung. Zunächst schlugen die Tübinger Stuttgart klar mit 36:0. In der zweiten Partie spielten die Tübinger gegen die SG Wolfpack/Titans. Auch hier gab es ein klares 33:0 für den Favoriten, der sich damit überlegen den Gruppensieg mit 6:0 Punkten und 208:8 Touchdownpunkten war damit perfekt. Die Moral der Jugendlichen aus dem Tauber- und Jagsttal war danach wohl etwas angeknackst, so dass sie auch das zweiten Spiel gegen die weniger favorisierten Gastgeber mit 6:22 verloren geben mussten.

Am Samstag besteht nun die Gelegenheit, vor heimischem Publikum das eigene Können wieder ins rechte Licht zu setzen. Im Auftaktspiel um 12 Uhr trifft die SG Wolfpack/Titans auf die Backnang Wolverines. Um 13.30 Uhr findet die Begegnung zwischen den Wolverines und den Stuttgart Silver Arrows statt. Den Abschluss des Spieltages bildet die Partie zwischen der SG Wolfpack/Titans und den Silver Arrows um 15 Uhr. Im Anschluss lädt das Wolfpack ab 17.30 Uhr gemeinsam mit dem Bad Mergentheimer Kino „Movies“ zur kostenlosen Liveübertragung des German Bowl ein. Kick-Off ist um 18 Uhr. pm

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 12.10.2018