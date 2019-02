Berolzheim gewinnt sechsten Wettkampf

Die SGi Berolzheim I hat den sechsten Wettkampf in der Kreisklasse Luftgewehr gewonnen und hatte in Hubertus Zeitler den besten Einzelschützen in ihren Reihen.

Gruppe A: SSV Dornberg II – SGi Berolzheim I 1.014:1.079; SV Sindolsheim I – SSV Hornbach I 957:1.063; Einzel: Hubertus Zeitler, SGi Berolzheim (369); Achim Stich, SSV Hornbach (365); Christian Heckmann, SGi Berolzheim (363).

Gruppe B: SV Sindolsheim II – SV Ballenberg I 944:950, SGi Berolzheim II (ohne Gegner) 944. Einzel: Andreas Rothengaß, SV Ballenberg (342); Karl Stang, SV Ballenberg (332), Carsten Stumpf, SGi Berolzheim (326).

Die Abschlusstabelle: 1. SGi Berolzheim I 6.439; 2. SSV Hornbach I 6.221; 3. SSV Dornberg II 6.094; 4. SV Sindolsheim I 5.817; 5. SV Ballenberg I 5.688; 6. SGi Berolzheim II 5.671; 7. SV Sindolsheim II 5.447.

Einzelwertung (Schnitt): 1. Hubertus Zeitler, SGi Berolzheim (369,5); 2. Christian Heckmann, SGi Berolzheim (364,0), 3. Achim Stich, SSV Hornbach (355,7); 4. Anna Heppner, SGi Berolzheim (349,0); 5. Claudia Ballweg, SSV Hornbach (346,2); 6. Andreas Rothengaß, SV Ballenberg (343,8); 7. Mathias Berberich, SSV Dornberg (343,0); 8. Paul Herberich, SSV Dornberg (339,4); 9. Thorsten Weismann, SSV Hornbach (335,0); 10. Egon Beuchert, SSV Dornberg (333,5). bie

