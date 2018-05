Besonderes Lauferlebnis

Anzeige

Beim „5. Wings for Life World Run München“ waren auch Läufer der „Steide Runners“ aktiv. Beim „Wings for Life World Run“ laufen Hobbysportler, Profis und Prominente gemeinsam für die, die es nicht können, zeitgleich an verschiedenen Orten rund um den Globus, um Spendengelder zu sammeln.

Mit dabei in München waren zwei Läufer der „Steide-Runners“, Armin Zipf und Ronny Grosser, die sehr gerne dieses Projekt unterstützten, denn die kompletten Startgelder fließen in die Rückenmarkforschung.

Zipf und Grosser starteten im Olympiapark. Die Strecke führte durch München und das Umland. Auf der ganzen Strecke war eine sehr gute Stimmung. Viele freiwillige Helfer reichten den Läufern kühles Wasser, und mit Feuerwehrschläuchen erhielt man ab und zu eine kalte Dusche.