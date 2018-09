Besser als erwartet

Die Sportkegler des SV Seckach haben die neue Runde 2018/2019 begonnen. Der erste Spieltag am Samstag war für die Herrenmannschaft erfolgreicher als zu erwarten war. Auch in der höheren Spielklasse gewinnt sie einmal mehr souverän das erste Auswärtsspiel. Die Damen II konnten ihr Heimspiel ebenfalls gewinnen. Den Spieltag komplettierte am Sonntag die gemischte Mannschaft. Auch sie behält ihre Punkte in Seckach. Die Spiele endeten wie folgt: SKV Brackenheim – SV Seckach H. mit 1:7 und 3095:3213 Holz. Gespielt haben: Christopher Karle 550; Markus Münnich 534; Rainer Miesch 545; Reinhold Winter 523; Markus Winter 536 und Jürgen Retter 525. SV Seckach D. II - TG Böckingen mit 3,5:2,5 Punkten und 1925:1921 Holz. Gespielt haben: Bruni Pistor 530; Tina Kempf 452; Sylvia Thierl 460 und Stefanie Pistor 483 Holz. SV Seckach – Spvgg. Eschenau endete mit 5:3-Punkten und 2742:2685 Holz. tt

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 11.09.2018