Besser geht es im Grunde nicht

Beim „Int. Offenen Dhammika Karateturnier“ in Beilstein räumten die Athleten des Iuventus-Team Franken mal wieder so richtig ab und gewannen alle sieben Disziplinen, in denen sie gestartet waren. Gut betreut von Angelika Böhrer, Elli Biko, Thomas Binöder, Steffen Denzer, Katrin Spatzier, Ilona Ilzhöfer, Justin Biko so wie Moni und Achim Henn hielten die Athleten des IT Franken wieder einmal prima mit der Konkurrenz mit und belegten mit siebenmal Gold, zweimal Silber und einmal Bonze den ersten Platz im Gesamtmedaillenspiegel.

Den Auftakt bestritten die Jüngsten im Team des IT Franken: Eric Grasmeier ließ sich von seiner Konkurrenz in „Mini Kids Kata Einzel Jungen“ nicht beirren und kämpfte sich ohne Gegenstimme ganz oben auf das begehrte Siegertreppchen.

Evelyn Wagenblast machte es ihrem Teamkollegen bei den „Mini Kids Kata Einzel Mädchen“ nach und auch sie durfte sich nach anstrengenden Vorkämpfen mit der Goldmedaille schmücken. Jonas Stadelmaier zeigte bei den „Kindern Kata Einzel Jungen“ sein Können und erkämpfte sich eine weitere Goldmedaille für das IT Franken.

Reines IT-Halbfinale

In der Altersklasse „Schüler Kata Einzel Jungen“ waren gleich fünf Athleten des IT Franken am Start. Nick Henn, Neal Denzer, Sebastian Stadelmaier und Aaron Henn bestritten jeweils das Halbfinale um den Einzug in das Finale. Neal Denzer und Aaron Henn hatten knapp die Nase vorne und zogen in das Traumfinale für das IT Franken ein: Die Goldmedaille ging an Neal Denzer, Aaron Henn durfte sich über den zweiten Platz freuen. Nick Henn und Sebastian Stadelmaier mussten sich dann im kleinen Finale jeweils knapp geschlagen geben. Lennert Ilzhöfer belegte den siebten Platz.

Bei den „Schüler Kata Einzel Mädchen“ zeigte Hannah Vogt Kata- Sport auf höchstem Niveau und auch sie machte dem IT Franken alle Ehre und belegte Platz eins.

Lilian Binöder stand bei den „Jugend Kata Einzel Mädchen“ für das IT Franken auf der Matte. Souverän gewann sie alle ihre Kämpfe und holte sich die sechste Einzel-Goldmedaille für ihr Team an diesem Wettkampftag.

Auch die „Schüler/Jugend Kata Team Mix“ waren mit dem Gewinn von Gold, Silber und Bronze fest in der Hand des IT Franken: „IT 1“ mit Nick Henn, Neal Denzer und Sebastian Stadelmaier sicherten sich unangefochten die Goldmedaille. Über die Silbermedaille freuten sich Aaron Henn, Lennert Ilzhöfer und Jonas Stadelmaier.

„IT 3“ mit Lilian Binöder und Hannah Vogt schlossen mit dem Gewinn der Bronzemedaille diesen erfolgreichen Wettkampftag für das IT Franken ab.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 30.11.2018