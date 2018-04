Bezirksmeisterschaft souverän gesichert

Anzeige

Eng wurde es nochmals im letzten Duell der Runde, als man auf den TC Asperg traf. Wieder durch die verlorenen Spiele im Match-Tiebreak hatten die Mergentheimerinnen bei 3:3 Punkten und 8:6 Sätzen die Nase vorn.

Nach dem Sieg in der Winterhallenrunde steht für die Damen 50 des TC Rot-Weiß Bad Mergentheim die Sommersaison in den Startlöchern, die man sicherlich auch erfolgreich bestreiten will. tcrw

