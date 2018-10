Binöder legt Meisterstück ab

Thomas Binöder vom Iuventus-Team Franken hat in Ingolstadt seine Schwarzgurtprüfung zum ersten . Dan mit Bravour bestanden. Vor den kritischen Augen der hochrangigen Prüfer Lothar Ratschke (achter Dan) und Fritz Oblinger (achter Dan) lieferte der „Ü 50 Karateka“ des IT Franken sein Meisterstück ab.

Thomas Binöder überzeugte die Prüfungskommission mit seinem gekonnt dargebotenen Prüfungsprogramm mit den Pflichtteilen „Kata“ (Formen) und „Kihon“ (Grundtechniken).

In seinem Wahlteil „Bunkai“ zeigte er mit seinem Prüfungspartner Nick Henn dann die Anwendungen der verschiedenen Techniken seiner Katas.

Intensive Vorbereitung

Die wochenlange intensive Vorbereitungszeit hat sich gelohnt und Angelika Böhrer (5. Dan), und ihr Trainerteam, sowie natürlich die beiden hochrangigen Dan-Prüfer zeigten sich sehr zufrieden mit den von Thomas Binöder erbrachten Leistungen. Am Ende durfte der ambitionierte Breitensporttrainer und Schriftführer des IT Franken sein wohlverdientes Dan-Diplom aus den Händen der beiden Prüfungsvorsitzenden entgegen nehmen.

Thomas Binöder betreibt seit seinem 43. Lebensjahr Karate. Seit über zwei Jahren ist der Familienvater von drei Kindern eine wichtige Stütze in der Abteilungsleitung des IT Franken und als engagierter Breitensporttrainer im Trainerteam des IT Franken nicht mehr wegzudenken. Auch unterstützt Thomas Binöder tatkräftig als zuverlässiger Betreuer die Wettkampfgruppe des IT Franken, mit der seine Tochter Lilian sehr erfolgreich ist. bö

